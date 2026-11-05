摩托罗拉发布 Signature 27 手机：骁龙 8EE6 芯片、2 亿长焦，1599 美元

IT之家 11 月 5 日消息，摩托罗拉今日发布 Signature 27 手机，新品采用仿织物外壳、铝合金边框，配备骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 芯片，拥有 2 亿像素潜望长焦镜头，售价 1,599 美元（IT之家注：现汇率约合 10,690 元人民币），初期仅在美国发售。

据介绍，这款手机提供煤烟黑、卡普莱特橄榄绿两种 Pantone 配色，搭配铝合金中框，屏幕表面覆盖康宁大猩猩 Ceramic 3 玻璃，支持 IP68 和 IP69 防尘防水。

硬件方面，该机搭载骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 芯片，配合 ArcticMesh 散热系统，拥有面积扩大 40% 的均热板，以及金刚石颗粒导热凝胶。

影像方面，这款手机配备 5000 万像素索尼 LYTIA L910 主摄、2 亿像素潜望式长焦摄像头，以及 5000 万像素超广角镜头。新增 EVS 运动传感器，可在拍摄运动物体时减少模糊。并具备 6.8 英寸 Tandem OLED 大屏，支持 120Hz 高刷和 HDR10+，峰值亮度可达 12000nits。

此外，该手机出厂搭载 Android 17 系统，官方承诺提供 7 年系统更新。具备 7000mAh 电池，支持 90W 有线充电和 50W 无线充电。依据配置不同提供 12GB/16GB 内存和 256GB/512GB 存储空间。