摩托罗拉推出 Moto Watch 2 Fit 手表、Moto Buds 2 Ultra 耳机，售价 119 欧元起

IT之家 11 月 5 日消息，摩托罗拉今日宣布推出智能穿戴新品，包含 Moto Watch 2 Fit 手表和 Moto Buds 2 Ultra 耳机。售价分别为 119 欧元（IT之家注：现汇率约合 892.8 元人民币）/199 欧元（现汇率约合 1,493 元人民币）。

IT之家附两款新品详情如下：

Moto Watch 2 Fit

这款手表正面配备一块 1.85 英寸 OLED 屏幕，支持 60Hz 刷新率，分辨率为 390 × 450，峰值亮度 1500nits。运行 RTOS 操作系统，内置 400mAh 电池，开启 AOD 情况下续航可达 7 天。

同时，该手表提供跑步指数功能，可评估用户的有氧运动能力和跑步效率，并具备睡眠阶段分析、呼吸训练、卡路里分析等功能，支持心率、血氧饱和度、月经周期追踪和压力监测功能，并配备双频 L1/L5 GPS。

Moto Buds 2 Ultra

这款耳机搭载 Bose SoundDesign 调音技术和 Bose QuietControl 主动降噪技术，拥有 11mm 动圈单元和 Knowles 楼氏动铁单元，支持 Hi-Res Audio、杜比全景声和杜比头部追踪。搭载蓝牙 6.0，支持 SBC、AAC、LHDC 4 和 LHDC 5 音频编码器。每只耳机内置三枚麦克风和一个语音拾取单元。

这款耳机单次充电续航最长可达 8 小时，搭配充电盒使用时总续航最长可达 37 小时。充电盒具备 Qi2，支持 AI 实时翻译等功能。