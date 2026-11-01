22999 元起：苹果首款触屏 MacBook Pro 正式开售，可选 M5 Pro/M5 Max 芯片

IT之家 11 月 6 日消息，苹果首款触控屏 MacBook Pro（配备 PROLED XDR 显示屏的 MacBook Pro）今日正式开售，定价 22999 元起。基础配置为 M5 Pro 芯片（15 核 CPU/16 核 GPU）、24GB 内存、1TB 硬盘，支持在购买时按需升级配置。
IT之家了解到，这款笔记本提供 14 英寸与 16 英寸两种机型，搭载双层串联 OLED 技术，具有最高达 2,000 尼特的峰值 HDR 和 SDR 亮度，对比度 10,000,000:1，支持 120Hz 可变刷新率，覆盖 P3 和 Adobe RGB 广色域。
这款全新 MacBook Pro 还首次将触控体验引入 Mac 机型，灵动岛也一同登陆 Mac；搭载改进的六扬声器系统，低音下潜增强 50%。
14 英寸 MacBook Pro 重量比前代机型降低约 220 克，重 1.38 千克；16 英寸 MacBook Pro 重量约 1.82 千克，相比前代机型减轻了约 320 克。
新款 MacBook Pro 搭载 M5 Pro 和 M5 Max 芯片，配备最高 128GB 的统一内存和最高 16TB 的存储；官方称彻底重新设计的散热架构使 M5 Pro 和 M5 Max 能在更轻巧的设计下依然保持惊人的持续性能。
接口方面，新款 MacBook Pro 配备 3 个雷雳 5 端口、1 个 HDMI 端口、1 个 SDXC 卡插槽、1 个 MagSafe 端口和 1 个耳机插孔。
IT之家附该机各版本价格如下（标准玻璃版本）：
14 英寸
M5 Pro（15 核 CPU、16 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，70W 电源适配器，标准玻璃：22,999 元
M5 Pro（18 核 CPU、20 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，70W 电源适配器，标准玻璃：25,499 元
M5 Max（18 核 CPU、32 核 GPU），36GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：36,999 元
M5 Max（18 核 CPU、40 核 GPU），48GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：41,999 元
16 英寸
M5 Pro（18 核 CPU、20 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：27,999 元
M5 Max（18 核 CPU、32 核 GPU），36GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：38,999 元
M5 Max（18 核 CPU、40 核 GPU），48GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：43,999 元
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