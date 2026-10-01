苹果首款触控屏 MacBook Pro 正式发布：双层串联 OLED、低至 1.38 千克重量，22,999 元起

IT之家 10 月 29 日消息，苹果在今天的特别活动中正式推出了首款触控屏 MacBook Pro（配备 PROLED XDR 显示屏的 MacBook Pro），系列产品 10 月 30 日 9 点接受预购，11 月 6 日发售，22,999 元起，IT之家随附官方商店地址（点此访问）。

系列笔记本可选 14.2/16.3 英寸版本，前者尺寸为 21.63 厘米 x31.08 厘米 x1.50 厘米，重 1.38 千克；后者尺寸为 24.42 厘米 x35.55 厘米 x1.60 厘米，重 1.82 千克。笔记本 C 面仍配备指纹识别触控 ID，笔记本可选 M5 Pro/M5 Max 芯片（至高可选 M5 Max：18 核中央处理器、16 核神经网络引擎版本），提供至高 24 小时续航。

IT之家获悉，相应屏幕为双层串联 OLED ProMotion 1Hz-120Hz 自适应刷新率触控屏（官方称之为“PROLED XDR 显示屏”），提供 1000 尼特持续全屏亮度、2000 尼特 HDR 和 SDR 峰值亮度，覆盖 P3 + Adobe RGB 广色域。还提供了 iPhone 用户熟悉的“灵动岛”（1200 万像素 Center Stage 摄像头）。

苹果表示，在设计层面，官方将触控传感器直接嵌入显示面板，而非加在表层，这让延迟大大降低，用起来就像是直接在触控内容本身。无论是滚动浏览，还是双指开合缩放，各种日常操作自然又灵敏。用户可以直接在屏上使用多点触控手势，滚动、双指开合、旋转、绘制等，各种妙用随手施展。

官方强调，该机搭载重新设计的六扬声器系统，音质更纯净，低音下潜增强 50%，更加深沉浑厚。还配备录音棚级三麦克风阵列，收音效果清晰又响亮。笔记本配备三个雷雳 5 端口、一个 HDMI 端口、一个 MagSafe 3 端口、一个 SDXC 卡插槽、一个耳机插孔，支持高速 Wi-Fi 和蓝牙 6。

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