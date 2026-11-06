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海盗船 2026 财年前三季度报归母净利润 1907 万美元，同比扭亏为盈

2026/11/6 6:53:24 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 6 日消息，海盗船今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

    2026 财年前三季度报

  • 营业总收入：10.36 亿美元（IT之家注：现汇率约合 69.26 亿元人民币），同比增长 0.02%

  • 毛利润：3.18 亿美元（现汇率约合 21.26 亿元人民币），同比增长 13%

  • 毛利率：30.7%，同比增长 3.5 个百分点

  • 归母净利润：1,907 万美元（现汇率约合 1.27 亿元人民币），同比扭亏为盈

  • 经营现金流：9,051.1 万美元（现汇率约合 6.05 亿元人民币），同比增长 657.29%

  • 基本每股收益：0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币），同比扭亏为盈

  • 稀释每股收益：0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币），同比扭亏为盈

  • 资产负债率：48.49%，同比下降 0.01 个百分点

    • 2026 财年第三财季

  • 营业总收入：3.67 亿美元（现汇率约合 24.54 亿元人民币），同比增长 6%

  • 毛利润：9,782.6 万美元（现汇率约合 6.54 亿元人民币），同比增长 5%

  • 毛利率：26.7%，同比下降 0.2 个百分点

  • 归母净利润：-255.7 万美元（现汇率约合 -1,709.5 万元人民币），同比亏损收窄 75.94%

  • 经营现金流：-1,405.5 万美元（现汇率约合 -9,396.4 万元人民币），同比亏损收窄 62%

  • 基本每股收益：-0.02 美元（现汇率约合 -0.13 元人民币），同比亏损收窄 77.78%

  • 稀释每股收益：-0.02 美元（现汇率约合 -0.13 元人民币），同比亏损收窄 77.78%

  • 资产负债率：48.49%，同比下降 0.01 个百分点

AI 解读

Corsair Gaming 2026 年前三季度及第三财季业绩全面超出市场预期，营收、调整后 EBITDA 与 Non-GAAP EPS 均高于华尔街分析师普遍预期区间上限。

公司主营业务说明

Corsair Gaming（NASDAQ: CRSR）是全球领先的高性能游戏与创作者硬件厂商，旗下拥有 CORSAIR、Elgato、SCUF、Fanatec、Trak Racer、ORIGIN PC 等品牌，产品覆盖游戏组件与系统、游戏与创作者外设两大板块。

2026 年前三季度财报亮点

  • 前三季度净营收达 10.36 亿美元（现汇率约合 69.26 亿元人民币），同比微增，主要受内存量价齐升驱动。

  • 前三季度毛利润 3.18 亿美元（现汇率约合 21.26 亿元人民币），同比增长 13%，毛利率 30.7%，较去年同期 27.2% 显著扩张。

  • 前三季度归母净利润 1,907 万美元（现汇率约合 1.27 亿元人民币）（去年同期为亏损 4,195 万美元（现汇率约合 2.8 亿元人民币）），实现扭亏为盈。

  • 前三季度经营活动现金流净额 9,051.1 万美元（现汇率约合 6.05 亿元人民币），同比大幅改善。

  • 前三季度 GAAP 基本 / 稀释每股收益 0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币）（去年同期为亏损 0.35 美元（现汇率约合 2.3 元人民币））。

2026 年第三财季亮点

  • 第三财季净营收 3.67 亿美元（现汇率约合 24.54 亿元人民币），同比增长 6%，超出公司此前指引区间上限 3.5 亿美元（现汇率约合 23.4 亿元人民币） 达 1,700 万美元（现汇率约合 1.14 亿元人民币）

  • 第三财季毛利润 9,782.6 万美元（现汇率约合 6.54 亿元人民币），同比增长 5%；毛利率 26.7%。

  • 第三财季归母净利润 255.7 万美元（现汇率约合 1,709.5 万元人民币）（去年同期为亏损 1,062.9 万美元（现汇率约合 7,105.9 万元人民币）），亏损同比收窄。

  • 调整后 EBITDA 达 2,237.3 万美元（现汇率约合 1.5 亿元人民币），同比增长 38%，高于指引上限 2,100 万美元（现汇率约合 1.4 亿元人民币）

  • Non-GAAP 稀释每股收益 0.13 美元（现汇率约合 0.87 元人民币），高于指引区间 0.09 美元至 0.12 美元（现汇率约合 0.6 元至 0.8 元人民币） 上限。

  • 经营活动现金流净额为 1,405.5 万美元（现汇率约合 9,396.4 万元人民币）

分业务表现

  • 游戏组件与系统板块：Q3 营收 2.51 亿美元（现汇率约合 16.78 亿元人民币），同比增长 7%，其中内存营收达 1.67 亿美元（现汇率约合 11.16 亿元人民币），同比大增 43%；板块毛利润 5,278.7 万美元（现汇率约合 3.53 亿元人民币），同比增长 8%。

  • 游戏与创作者外设板块：Q3 营收 1.16 亿美元（现汇率约合 7.76 亿元人民币），同比增长 3%；毛利润 4,503.9 万美元（现汇率约合 3.01 亿元人民币），同比增长 2%，毛利率 38.7%。

下季度及全年展望

  • 2026 年第四财季净营收指引区间为 4.2 亿美元至 4.5 亿美元（现汇率约合 28.08 亿元至 30.08 亿元人民币）；调整后 EBITDA 指引为 3,800 万美元至 4,200 万美元（现汇率约合 2.54 亿元至 2.81 亿元人民币）；Non-GAAP EPS 指引为 0.26 美元至 0.31 美元（现汇率约合 1.7 元至 2.1 元人民币）

  • 上调 2026 全年净营收指引至 1.46 万亿美元至 1.49 万亿美元（现汇率约合 9.76 万亿元至 9.96 万亿元人民币）（此前为 1.4 万亿美元至 1.47 万亿美元（现汇率约合 9.36 万亿元至 9.83 万亿元人民币））；全年调整后 EBITDA 指引上调至 1.27 亿美元至 1.31 亿美元（现汇率约合 8.49 亿元至 8.76 亿元人民币）；全年 Non-GAAP EPS 指引上调至 0.89 美元至 0.94 美元（现汇率约合 6 元至 6.3 元人民币）

  • 公司预计第四财季内存毛利率将回落至 18% 至 20%，仍高于历史平均水平。

资产负债与现金流

  • 截至 2026 年 9 月 30 日，现金及受限现金为 1.36 亿美元（现汇率约合 9.09 亿元人民币），同比增加 7,020 万美元（现汇率约合 4.69 亿元人民币），环比下降 5,760 万美元（现汇率约合 3.85 亿元人民币），主要用于并购交易及库存备货。

  • 资产负债率为 48.49%，处于稳健水平。

  • 净负债为 1,740 万美元（现汇率约合 1.16 亿元人民币），现金扣除全部债务后仍为净现金状态。

估值与投资价值

当前 9 位分析师覆盖中，3 个买入、4 个持有、1 个卖出，平均目标价 13.22 美元（现汇率约合 88.4 元人民币）。公司 TTM 调整后 EBITDA 同比增长 60%，盈利能力持续改善。公司处于内存周期上行 + AI 工作站长期布局的双重利好窗口，但需关注内存价格回落对 Q4 利润率的短期压制。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：海盗船

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