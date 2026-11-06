海盗船 2026 财年前三季度报归母净利润 1907 万美元，同比扭亏为盈

IT之家 11 月 6 日消息，海盗船今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

Corsair Gaming 2026 年前三季度及第三财季业绩全面超出市场预期，营收、调整后 EBITDA 与 Non-GAAP EPS 均高于华尔街分析师普遍预期区间上限。

公司主营业务说明

Corsair Gaming（NASDAQ: CRSR）是全球领先的高性能游戏与创作者硬件厂商，旗下拥有 CORSAIR、Elgato、SCUF、Fanatec、Trak Racer、ORIGIN PC 等品牌，产品覆盖游戏组件与系统、游戏与创作者外设两大板块。

2026 年前三季度财报亮点

前三季度净营收达 10.36 亿美元（现汇率约合 69.26 亿元人民币），同比微增，主要受内存量价齐升驱动。

前三季度毛利润 3.18 亿美元（现汇率约合 21.26 亿元人民币），同比增长 13%，毛利率 30.7%，较去年同期 27.2% 显著扩张。

前三季度归母净利润 1,907 万美元（现汇率约合 1.27 亿元人民币）（去年同期为亏损 4,195 万美元（现汇率约合 2.8 亿元人民币）），实现扭亏为盈。

前三季度经营活动现金流净额 9,051.1 万美元（现汇率约合 6.05 亿元人民币），同比大幅改善。

前三季度 GAAP 基本 / 稀释每股收益 0.15 美元（现汇率约合 1 元人民币）（去年同期为亏损 0.35 美元（现汇率约合 2.3 元人民币））。

2026 年第三财季亮点

第三财季净营收 3.67 亿美元（现汇率约合 24.54 亿元人民币），同比增长 6%，超出公司此前指引区间上限 3.5 亿美元（现汇率约合 23.4 亿元人民币） 达 1,700 万美元（现汇率约合 1.14 亿元人民币）。

第三财季毛利润 9,782.6 万美元（现汇率约合 6.54 亿元人民币），同比增长 5%；毛利率 26.7%。

第三财季归母净利润 255.7 万美元（现汇率约合 1,709.5 万元人民币）（去年同期为亏损 1,062.9 万美元（现汇率约合 7,105.9 万元人民币）），亏损同比收窄。

调整后 EBITDA 达 2,237.3 万美元（现汇率约合 1.5 亿元人民币），同比增长 38%，高于指引上限 2,100 万美元（现汇率约合 1.4 亿元人民币）。

Non-GAAP 稀释每股收益 0.13 美元（现汇率约合 0.87 元人民币），高于指引区间 0.09 美元至 0.12 美元（现汇率约合 0.6 元至 0.8 元人民币） 上限。

经营活动现金流净额为 1,405.5 万美元（现汇率约合 9,396.4 万元人民币）。

分业务表现

游戏组件与系统板块 ：Q3 营收 2.51 亿美元（现汇率约合 16.78 亿元人民币），同比增长 7%，其中内存营收达 1.67 亿美元（现汇率约合 11.16 亿元人民币），同比大增 43%；板块毛利润 5,278.7 万美元（现汇率约合 3.53 亿元人民币），同比增长 8%。

游戏与创作者外设板块：Q3 营收 1.16 亿美元（现汇率约合 7.76 亿元人民币），同比增长 3%；毛利润 4,503.9 万美元（现汇率约合 3.01 亿元人民币），同比增长 2%，毛利率 38.7%。

下季度及全年展望

2026 年第四财季净营收指引区间为 4.2 亿美元至 4.5 亿美元（现汇率约合 28.08 亿元至 30.08 亿元人民币）；调整后 EBITDA 指引为 3,800 万美元至 4,200 万美元（现汇率约合 2.54 亿元至 2.81 亿元人民币）；Non-GAAP EPS 指引为 0.26 美元至 0.31 美元（现汇率约合 1.7 元至 2.1 元人民币）。

上调 2026 全年净营收指引至 1.46 万亿美元至 1.49 万亿美元（现汇率约合 9.76 万亿元至 9.96 万亿元人民币）（此前为 1.4 万亿美元至 1.47 万亿美元（现汇率约合 9.36 万亿元至 9.83 万亿元人民币））；全年调整后 EBITDA 指引上调至 1.27 亿美元至 1.31 亿美元（现汇率约合 8.49 亿元至 8.76 亿元人民币）；全年 Non-GAAP EPS 指引上调至 0.89 美元至 0.94 美元（现汇率约合 6 元至 6.3 元人民币）。

公司预计第四财季内存毛利率将回落至 18% 至 20%，仍高于历史平均水平。

资产负债与现金流

截至 2026 年 9 月 30 日，现金及受限现金为 1.36 亿美元（现汇率约合 9.09 亿元人民币），同比增加 7,020 万美元（现汇率约合 4.69 亿元人民币），环比下降 5,760 万美元（现汇率约合 3.85 亿元人民币），主要用于并购交易及库存备货。

资产负债率为 48.49%，处于稳健水平。

净负债为 1,740 万美元（现汇率约合 1.16 亿元人民币），现金扣除全部债务后仍为净现金状态。

估值与投资价值

当前 9 位分析师覆盖中，3 个买入、4 个持有、1 个卖出，平均目标价 13.22 美元（现汇率约合 88.4 元人民币）。公司 TTM 调整后 EBITDA 同比增长 60%，盈利能力持续改善。公司处于内存周期上行 + AI 工作站长期布局的双重利好窗口，但需关注内存价格回落对 Q4 利润率的短期压制。