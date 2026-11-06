《NBA 2K27 Arcade Edition》上线 Apple Arcade，收录全部 15 支 WNBA 球队

IT之家 11 月 6 日消息，苹果今日宣布为 Apple Arcade 库新增四款游戏，分别为《Crossy Road Rush》《NBA 2K27 Arcade Edition》《KAMI 2+》和《Food Stylist - Design Game+》。

其中，《NBA 2K27 Arcade Edition》首次在 Arcade 版本中加入 WNBA（美国女子职业篮球联赛）内容。

《Crossy Road Rush》是《Crossy Road》系列的最新作品。玩家需要穿越一座布满障碍的岛屿赛道，在躲避各种障碍、完成挑战的过程中解锁不同角色。游戏支持单人游玩，也支持最多 4 名玩家通过本地或在线多人模式共同游玩。

《NBA 2K27 Arcade Edition》支持 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV。根据 2K 官方介绍，本作首次在 Apple Arcade 版本中加入 WNBA 内容，收录了全部 15 支 WNBA 球队以及 180 名现役球员，玩家可以在 Quick Match（快速比赛）和 Blacktop（街头篮球）模式中使用这些球队和球员。

此外，新作还调整了 MyCAREER（生涯）模式，加入更快的角色成长进度，并对游戏中的 Neighborhood（社区）进行了重新设计。玩家还可以通过 The Association 模式管理 NBA 球队，或在 NBA Eras 模式中体验不同时期的篮球王朝。

另外两款新作中，《KAMI 2+》是一款益智解谜游戏，玩家需要通过折叠彩色纸张图案完成关卡；《Food Stylist - Design Game+》则是一款模拟设计游戏，玩家可以搭配虚拟菜肴和餐桌布景，创作灵感来自世界各地饮食文化的作品。

Apple Arcade 是苹果推出的游戏订阅服务，美区订阅价格为每月 6.99 美元（IT之家注：现汇率约合 46.7 元人民币），最多支持 6 名家庭成员共享。订阅用户可以游玩服务目录中的游戏，所有游戏均不含广告和应用内购买项目。