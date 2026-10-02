苹果 Apple Arcade 订阅服务新增 5 款游戏：含《Terraria+》《Pusheen's Place》等

IT之家 10 月 2 日消息，苹果宣布为旗下 Apple Arcade 订阅服务新增 5 款游戏，其中 2 款为 Arcade 订阅服务独占作品，另外 3 款是已登陆 App Store 的作品，对应的 Arcade 订阅版本为“无广告、无内购”模式。

其中，《Pusheen's Place》为 Apple Arcade 独占游戏。玩家可以打造属于自己的舒适 Pusheen 乐园，收集 100 多只可爱猫咪，并通过游玩、制作和装饰等方式布置房间。

而《River City Survivors》是一款类似“吸血鬼幸存者”的 Arcade 独占动作游戏，玩家需要面对一波又一波的僵尸敌人，通过攻击大量敌人、释放特殊技能以及获取随机升级来强化角色。游戏提供 20 多名可操作角色，其中包括系列经典角色 Kunio 和 Riki，同时最多可以招募两名伙伴组成队伍。

除此之外，苹果联合《泰拉瑞亚（Terraria）》开发商 Re-Logic，为 Arcade 服务上线了《Terraria+》特别版本，收录最新的 Bigger & Boulder 1.4.5 更新，加入《死亡细胞》联动内容以及《幻兽帕鲁》中的经典伙伴等。玩家可以在游戏中探索 20 多个生物群系，并通过 Game Center 或本地 Wi-Fi 与最多 7 名好友联机游玩。

其他两款游戏分别为《Touchgrind BMX 2+》及《4 Pics 1 Word+》，其中前者是一款基于物理机制的 BMX 特技游戏，采用独特的双指操作方式，玩家可以通过触控完成各种自行车特技动作；后者则是经典看图猜词益智游戏的 Apple Arcade 版本，玩家需要根据 4 张图片提供的线索猜出对应单词。