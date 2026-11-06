AMD Medusa Point APU 的 Geekbench 7 跑分首曝：10 核 20 线程

IT之家 11 月 6 日消息，根据 GeekBench 跑分库昨日（11 月 5 日）更新的数据条目，在联想 22ETPF6DTA 测试系统中，再次发现了 AMD 下一代移动 APU Medusa Point 的踪迹，7.1.0 单核成绩为 1,560 分，多核成绩为 11,575 分。

根据跑分页面显示，该工程样品编号为“100-000001713-32_Y”，拥有 10 核 20 线程，采用 4 个“Zen 6”性能核加 6 个“Zen 6c”能效核的混合架构。

规格方面，Geekbench 数据显示该 APU 配备 16MB 共享三级缓存，基础频率显示为 2.0GHz，最高记录频率约为 1,996MHz。测试平台还暴露出更多平台细节：系统搭配约 55.58GB 四通道 DDR5 内存，运行速率为 5,188MT/s；处理器支持 AVX-512、AVX512-FP16、AVX512-VNNI 及 AVX-VNNI 等指令集，对 AI 推理、内容创作和高性能计算较为有利。

IT之家查询 GeekBench 平台，搜索“AMD Plum-MDS1”关键词，发现了多个 APU 样品，包含“100-000001713-33_N”、“100-000002227-30_Y”、“100-000001713-21_N”、“ 100-000001713-31_N”等编号，不过由于跑分版本是 GeekBench 6，无法直接对比差异。