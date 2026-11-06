第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”正式交付，较原计划提前约两个月

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”今日在上海外高桥造船有限公司正式交付。

该船由爱达邮轮运营，交付后将于 11 月 7 日从外高桥造船厂移泊至上海吴淞口国际邮轮港，随后开展试运营航次，11 月 12 日抵达广州南沙国际邮轮母港，11 月 22 日从广州开启首航季。

这是继“爱达 · 魔都号”之后，国产大型邮轮完成的第二次交付，标志着该型船舶从单船突破进入系列化建造阶段。

从“魔都号”到“花城号”，国产大型邮轮的建造节奏正在加快，第二艘船的交付时间较原计划提前了约两个月。

“爱达 · 花城号”全长 341 米，型宽 37.2 米，总吨位 14.19 万吨，全船纵向划分 16 层游客活动区域，共设 2130 间客房，最大载客量 5232 人。

与首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”相比，该船长度增加 17.4 米，总吨位增加 0.64 万吨，公共区域和户外活动休闲区域面积分别增加 735 平方米和 1913 平方米，达到 25599 平方米和 14272 平方米。

在技术配置上，该船较首艘新增了两套脱硫塔和选择性催化还原系统，用于控制船舶排放。

在客舱体验方面，全船客房经过降噪减震处理，官方数据显示船舶在最大航行工况下室内噪声控制在 45 分贝以内。船上配置 28 间餐厅及酒吧、800 人容量剧院和 200 米环形海上跑道，并针对华南市场引入粤语服务、粤菜及广府早茶等本地化内容。

IT之家注意到，它交付后的运营安排已经明确。11 月 22 日的首航航次为 6 天 5 晚，目的地为中国香港和越南顺化（真美），奥运跳水冠军郭晶晶担任启航大使并在首航仪式上为邮轮命名。

首航季之后，“爱达 · 花城号”还计划推出 9 天 8 晚的“南洋风情线”、香港跨年航次，以及 17 天 16 晚的东南亚六国“海丝发现之旅”。