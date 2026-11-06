李飞飞 World Labs 团队发布“游戏掌机”Frameboy：用网页实时探索 AI 生成世界，每秒最高 15 帧

IT之家 11 月 6 日消息，“AI 教母”李飞飞的创企 World Labs 于今年 9 月发布了“全球首个多模态世界模型”—— Atlas，宣称该模型能够以像素级精确的相机控制生成图像和视频帧，并将其在 3D 中重建。

时隔两个月，World Labs 端出了一款名为 Frameboy 的演示项目，可以让网友直接在网页端体验，用高度优化的 Atlas 版本实时探索多模态世界，并以最高 15 帧每秒的云 GPU 流媒体传输。

IT之家测试体验，Frameboy 是一个类似游戏机的模拟项目，网友可点击不同的“游戏卡带”来选择不同的模拟世界，经过十几秒加载后就可以自由探索模拟的世界。

Frameboy 的按键和摇杆支持通过触屏、键盘按键操控，十字键是进行移动，摇杆是调整视角，整体操作稍微有些卡顿，毕竟最高只有 15 帧。

此外，Frameboy 目前必须运行在云端强大的 GPU 服务器上，成本与本地渲染方法相比并不便宜。

不过这个演示相当于一个起点，如果未来帧数更高、运行成本更低，是否意味着人人都可以创建一个虚拟世界，然后直接在网页上进行浏览游玩。

IT之家附 Frameboy 体验地址如下：

https://frameboy.worldlabs.ai/

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