鸿蒙智行享界 V8 明日开启全国试驾，预售价 32.98 万元起

IT之家 11 月 6 日消息，鸿蒙智行今日宣布，享界 V8 将于 11 月 7 日开启全国试驾，预售价 32.98 万元起。
据IT之家了解，享界 V8 是鸿蒙智行旗下享界品牌首款 MPV，预计 11 月上旬发布。该车提供纯电与增程两种动力形式，全系标配 800V 高压平台、±12° 后轮转向和华为乾崑智驾系统。
华为官网显示，享界 V8 采用七座布局设计，分 Ultra+、Ultra、Max+ 和 Max 四个版本。除 Max+ 外，享界 V8 其余版本均可选 800V 增程或 800V 纯电动力。
享界 V8 Ultra+
预售价：增程版 40.98 万元起 | 纯电版 44.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计 | 二排旋转零重力座椅
享界 V8 Ultra
预售价：增程版 36.98 万元起 | 纯电版 40.98 万元起
21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计
享界 V8 Max+
预售价：增程版 35.98 万元起
四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器
共光路舱内激光雷达 | 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏
享界 V8 Max
预售价：增程版 32.98 万元起 | 纯电版 36.98 万元起
增程标配 56 度电池 | 纯电标配 120 度电池
共光路舱内激光雷达 | 全系标配 ±12° 后轮转向