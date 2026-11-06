腾讯魔方《异人之下》13 分钟最新实机演示公布：剧情模式首次完整公开，12 月正式公测

IT之家 11 月 6 日消息，腾讯魔方工作室群 11 月 4 日公开了《异人之下》的最新实机演示，时长约 13 分钟，首次完整展示了「肇始篇」剧情模式。

该模式为 PVE（玩家对战环境）内容，此前游戏的对外展示主要集中在格斗对战部分，剧情模式的单独呈现尚属首次。

此次演示还原了原作开篇情节：张楚岚隐藏异能以普通学生身份生活，被全性组织掳走后遭遇搜魂，随后由“哪都通”公司介入救援，金光咒等标志性术法的特效在演示中得到正面呈现，战斗场景设置于地铁站等生活化空间。

同时，魔方宣布《异人之下》公测前最后一轮「终局测试」正式开启，本轮测试为限量计费删档测试，支持 PC、iOS、安卓及鸿蒙设备，PC 与移动端数据互通，QQ 与微信玩家可匹配对战，但两平台账号数据不互通。受平台政策限制，iOS 与鸿蒙端在测试期间暂未开放充值通道。

此次测试开放“冒险”与“切磋”两类模式。切磋模式剥离养成数值，定位为公平竞技，包含天下会武、快速对决、极速单挑等玩法，并新增“连携对决”娱乐模式；冒险模式则提供三章剧情章节、异人养成系统以及试炼之路、争锋之路等关卡挑战内容。

据官方介绍，游戏对局的核心博弈围绕“普攻、平招、险招、防御”的相互克制关系展开，搭配闪避、防反与技能打断等操作，连招门槛在终测版本中有所降低。

PVP 层面，官方明确承诺“不售卖数值”，皮肤仅在外观与视觉特效上存在差异，张楚岚、冯宝宝等主线角色通过推进剧情或登录即可获取。

IT之家注：《异人之下》改编自米二漫画《一人之下》，由腾讯魔方工作室群研发，定位为支持移动端与 PC 端的 3D 格斗竞技游戏，计划于 2026 年 12 月全平台上线。全平台预约量此前已突破 3000 万。

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