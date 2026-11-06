Sensor Tower：上半年 PC 与主机买断制游戏收入约 138 亿美元同比增长 5%，动作类仍居首位且增速最快

IT之家 11 月 6 日消息，Sensor Tower 今日发布《游戏市场深度洞察：PC 与主机买断制游戏》报告。

数据显示，2026 年上半年 PlayStation、Steam 与 Xbox 三大平台买断制游戏收入合计约 138 亿美元（IT之家注：现汇率约合 922.19 亿元人民币），较 2025 年同期的约 131 亿美元增长 5%。

2026 年上半年，三大平台买断制游戏收入同比增长 5%

2026 年上半年，PlayStation、Steam 与 Xbox 平台的买断制游戏收入合计约 138 亿美元，高于 2025 年同期的约 131 亿美元，同比增长 5%。上半年两个季度收入基本持平，第一季度和第二季度均约为 69 亿美元。市场的季节性特征依然明显，2025 年第四季度收入达到约 88 亿美元的峰值，随后在 2026 年上半年有所回落。

动作类游戏领跑 Steam 买断制游玩时长

2026 年上半年，Steam 买断制游戏总游玩时长同比增长约 13%，各品类时长分布出现变化。动作类仍居首位且增速最快，同比增长约 28%；策略类紧随其后，增长约 24%；射击类增长相对较慢，约为 14%，其在买断制游戏游玩时长中的占比仍较小 —— 尽管该品类在 Steam 免费游戏中占据游玩时长首位。角色扮演类游玩时长下降约 14%，模拟类仅小幅增长，体育与竞速类则在 2026 年第二季度迎来更明显的提升。

Meta 与 YouTube 占据美国社媒广告支出大部分份额

美国市场上，PC 与主机游戏发行商的社交媒体广告支出仍高度集中。Meta 旗下的 Instagram 和 Facebook 合计占比超过一半，两个渠道占比相近；YouTube 排名第二，占比略低于四分之一。Meta 与 YouTube 合计约占 76%；再加上 TikTok，四大平台合计占比超过 91%。Reddit 则最能体现 PC 与主机游戏和手游在社媒广告投放上的差异：其在 PC 与主机游戏社媒广告支出中的占比接近 5%，是在手游社媒广告支出中占比的数倍。

Netflix 前瞻视频推动《GTA 6》预购日收入升至约 6 倍

2026 年 8 月大部分时间里，《GTA 6》在 PlayStation 与 Xbox 平台的每日预购收入约为 240 万至 380 万美元。Netflix 播出该游戏前瞻视频《An Extended Look》次日，预购收入跃升至 1630 万美元，约为此前水平的 6 倍。其中 PlayStation 贡献大部分收入，达 1290 万美元，Xbox 为 340 万美元。两周后，每日预购收入仍维持在约 590 万美元，接近 8 月常态水平的两倍，表明此次重要媒体曝光带来的影响不止于单日收入峰值。