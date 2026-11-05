Sensor Tower 估算《GTA 6》数字预购收入超 7.5 亿美元，索尼 PS5 占比 74%

IT之家 11 月 5 日消息，据游戏数据分析机构 Sensor Tower 最新统计数据，Rockstar《侠盗猎车手 6》（GTA 6）在正式发售前的数字预购收入已达到约 7.51 亿美元（IT之家注：现汇率约合 50.2 亿元人民币），预购量约为 771 万份。

从平台分布来看，PlayStation 5 占据了明显优势，预购份额达到 74%，约售出 574 万份，对应收入约 5.59 亿美元；Xbox Series X|S 占比为 26%，约售出 197 万份，对应收入约 1.92 亿美元。

此外，其统计范围仅包括 PS5 和 Xbox 平台的数字版预购，不包含实体版游戏，因此不能直接视为游戏的全部预购收入。

作为对比，Sensor Tower 此前公布的 10 月 20 日数据为约 645 万份预购、6.3 亿美元收入。按照两次统计结果计算，短短约两周时间，《GTA 6》又增加了约 126 万份数字版预购，预估收入增加约 1.21 亿美元。

从平均预购金额来看，7.51 亿美元除以 771 万份，约为每份 97.4 美元。这一数字更接近游戏终极版 99.99 美元的定价。

Take-Two CEO Strauss Zelnick 此前接受 CNBC 采访时曾谈及预购用户的消费特点。他认为，目前率先预购游戏的往往是最忠实的玩家，因此预购阶段的消费情况反映了核心用户群体的购买意愿。

价格方面，《GTA 6》标准版售价 79.99 美元，终极版售价 99.99 美元。Zelnick 此前接受 IGN 采访时表示，公司始终希望为玩家提供远超售价的游戏体验，并认为《GTA 6》的定价能够体现这一目标。他还指出，近年来 3A 游戏的实际开发成本与 20 年前相比发生了变化，但游戏售价并未完全跟随通货膨胀调整。

作为系列前作，《GTA 5》于 2013 年发售，上市首个 24 小时全球销售额超过 8 亿美元，并在发售三天内突破 10 亿美元，创下当时娱乐产品达到这一销售额的速度纪录。

《GTA 6》定于 2026 年 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，目前距离正式发售仅剩约两周。

相关阅读：