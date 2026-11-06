Caviar 推出“十二星座”版 iPhone Duo，可定制陨石、鳄鱼皮等装饰

IT之家 11 月 6 日消息，奢侈定制厂商 Caviar 上月（2026 年 10 月）推出“世界珍宝”（World Treasures）系列后，本月（11 月）再次推出“十二星座”（Zodiac）系列，同样基于苹果首款折叠 iPhone Duo 上改造，将其变为可按星座、材质与工艺自由搭配的奢华收藏品。

Caviar 表示“十二星座”系列并非固定成品，潜在用户可以通过在线配置，先选择十二星座之一，再对边框、后盖、星座图案及中央徽章等部位进行个性化定制。

这里的 Cancer 是指巨蟹座，并非机翻的癌症

这里的 Pisces 是指双鱼座

在材质方面，Caviar 提供银色、镀金以及黑色 PVD 涂层钛金属边框；后盖则可选锻造碳纤维，或小牛皮、蟒蛇皮、鳄鱼皮等多种皮革。星座图案和背景装饰还可加入施华洛世奇水晶、珠宝珐琅或陨石镶嵌，并支持巴黎钉纹、人字纹等金属纹理工艺。

价格因配置差异而明显浮动。默认版摩羯座机型采用黑色钛金属边框与锻造碳纤维背板，预估售价为 14,800 美元（IT之家注：现汇率约合 98,901 元人民币）；水瓶座版本则使用银色与海军蓝鳄鱼皮，预估售价达 18,615 美元（现汇率约合 12.4 万元人民币）。所有基础配置均配备 256GB 存储空间。