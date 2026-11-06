瓦尔基里 PG 铂金 ATX 电源预售：850W 款 559 元起

IT之家 11 月 6 日消息，瓦尔基里 (Valkyrie, Vk) 本月 3 日晚间启动了 PG 系列 PC 电源的预售。该系列产品采用 IP 主题设计，可选洛基-黑 / 梅林-白 2 种外观，覆盖 850W / 1000W / 1200W 三个功率。

PG 系列电源采用标准长度的 ATX 外形规格，符合 ATX12V 3.1 和 PCIe CEM 5.1 规范，配套全模组（包含端子撞色 16AWG 镀锡铜芯 600W 12V-2×6），获得 80 PLUS 与 PPLP 铂金转换效率认证。

其应用氮化镓 (GaN) 材料、全日系电解 / 固态电容（主电容耐温 105℃），拥有主动式 PFC + 同步整流 + LLC + DC-DC 电路拓扑，可承受 235% 整机峰值负载，集成 12025 规格智能启停风扇。此外 1200W 版本额外提供支持 12V 30A 输出的 XT-60 接口。

瓦尔基里 PG 电源具备 OVP、OCP、SCP、VUP、OPP、OPP 安全防护，使用海拔上限 5000m，享受 10 年质保，预售价如下：

850W：黑色 559 元，白色 579 元；

1000W：黑色 659 元，白色 679 元；

1200W：黑色 759 元，白色 779 元。

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