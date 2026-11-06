三星智能手环 Galaxy Fit4 蓄势待发，配套应用已上架

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Notebookcheck 昨日（11 月 5 日）发布博文，报道称三星 Galaxy Fit4 智能手环配套应用已上架 Galaxy Store 应用商店，展示了钱包、照片表盘等多个细节。

该配套应用名为 Galaxy Fit4 Manager，用于连接手环和手机，但用户仍需安装 Galaxy Wearable 作为基础管理程序。应用中的截图提前展示了这款手环的设计、表盘和部分功能。

Galaxy Fit 4 将支持多表盘保存与个性化设置，除常规模拟、数字时钟及多种配色方案外，还提供“照片表盘”，用户可将个人照片设为表盘背景。

应用信息还确认手环配备扬声器和振动马达，机身右侧按键支持自定义功能，并加入“查找我的手环”选项。

最引人关注的是应用中出现的“Wallet（钱包）”板块。但根据此前 FCC 认证信息，Galaxy Fit 4 并未配备 NFC 芯片，仅支持蓝牙 5.4。这意味着其钱包功能可能无法实现传统意义上的 NFC 刷卡支付，具体用途仍有待三星官方说明。IT之家附上相关图片如下：

续航方面，应用设置截图显示 Galaxy Fit 4 的电池续航预计略超过 4 天。相比官方宣传可达 13 天续航的上一代 Galaxy Fit 3，这一数字明显缩水，可能成为用户最关心的短板。

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