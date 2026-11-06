开源电子书管理器 Calibre 9.18 发布：新增 KOReader 同步、OPDS 2.0 订阅源支持

IT之家 11 月 6 日消息，开源电子书管理器 Calibre 9.18 现已发布。本次更新为 Calibre 电子书编辑器新增无障碍工具，用户可设置整本书和各个 HTML 文件的语言、编辑图片替代文本，以及管理 EPUB 无障碍元数据。

IT之家了解到，本次更新新增了 KOReader 阅读进度同步。Calibre 的内容服务器现在可以充当阅读进度同步服务器，让用户在同一本书的不同副本和格式之间同步阅读位置。

同时，本次更新为内容服务器新增 OPDS 2.0 订阅源支持，包括流式传输 CBZ 漫画、遵循漫画阅读方向，以及利用 Calibre 的全文索引搜索书籍内容。多项无障碍改进也让用户能够更方便地通过键盘和屏幕阅读器操作网页界面。

命令行工具方面，Calibre 本次更新为 calibredb 扩展功能，新增用于管理笔记、注释、数据文件、虚拟书库和回收站的命令，同时支持重命名和删除标签、丛书等书库项目。

其他新增功能包括新日期搜索表达式、改进 EPUB 输出时 HTML 文件中的语言信息，以及在「获取图书」功能中加入 Standard Ebooks、DOAB 和 DOAJ。此外，Calibre 还新增了验证已导出书库数据的功能，无需实际恢复数据即可完成检查。