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北汽星钽 5X 将于 11 月 12 日上市：方盒子 + 华为乾崑 ADS 5 Pro，预售价 13.99 万起

2026/11/6 17:49:05 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 6 日消息，据易车消息，北汽星钽 5X 将于 11 月 12 日正式上市。

据IT之家此前报道，北汽星钽 5X 于 10 月 21 日开启预售，共推出 7 款车型，预售价区间 13.99-18.49 万元。

纯电版：

  • 625km 标准版：13.99 万元

  • 625km 乾崑智驾版：15.99 万元

  • 625km 乾崑智驾舒享版：16.99 万元

插混版：

  • 310km 两驱版：14.49 万元

  • 285km 四驱版：15.49 万元

  • 310km 两驱乾崑智驾版：16.49 万元

  • 285km 四驱乾崑智驾版：18.49 万元

据悉，除插混与纯电外，这款车型还提供 2.0T 燃油版（已申报，暂未发布）。这款车型长 4865mm、宽 2000mm、高 1910mm，轴距 2875mm，选装外挂备胎后车长延伸至 5005mm。

星钽 5X 智驾版搭载华为乾崑 ADS 5 Pro，采用舱内固态激光雷达方案，激光雷达布置于前风挡后方，车顶无外凸雷达罩。其感知硬件合计 27 颗，包括 11 颗摄像头、1 颗固态激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达与 12 颗超声波雷达。

动力和续航方面，纯电版搭载后置 227kW 电机，匹配 81.9kWh 电池，CLTC 续航 625km，基于 800V 高压平台，30% 至 80% 直流快充时间为 14.5 分钟。插混版由 1.5T 发动机与电机组成，发动机最大功率 105kW，两驱版电机 200kW，四驱版前后双 200kW、综合 400kW。

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