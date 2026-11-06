北汽星钽 5X 将于 11 月 12 日上市：方盒子 + 华为乾崑 ADS 5 Pro，预售价 13.99 万起

IT之家 11 月 6 日消息，据易车消息，北汽星钽 5X 将于 11 月 12 日正式上市。

据IT之家此前报道，北汽星钽 5X 于 10 月 21 日开启预售，共推出 7 款车型，预售价区间 13.99-18.49 万元。

纯电版：

625km 标准版：13.99 万元

625km 乾崑智驾版：15.99 万元

625km 乾崑智驾舒享版：16.99 万元

插混版：

310km 两驱版：14.49 万元

285km 四驱版：15.49 万元

310km 两驱乾崑智驾版：16.49 万元

285km 四驱乾崑智驾版：18.49 万元

据悉，除插混与纯电外，这款车型还提供 2.0T 燃油版（已申报，暂未发布）。这款车型长 4865mm、宽 2000mm、高 1910mm，轴距 2875mm，选装外挂备胎后车长延伸至 5005mm。

星钽 5X 智驾版搭载华为乾崑 ADS 5 Pro，采用舱内固态激光雷达方案，激光雷达布置于前风挡后方，车顶无外凸雷达罩。其感知硬件合计 27 颗，包括 11 颗摄像头、1 颗固态激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达与 12 颗超声波雷达。

动力和续航方面，纯电版搭载后置 227kW 电机，匹配 81.9kWh 电池，CLTC 续航 625km，基于 800V 高压平台，30% 至 80% 直流快充时间为 14.5 分钟。插混版由 1.5T 发动机与电机组成，发动机最大功率 105kW，两驱版电机 200kW，四驱版前后双 200kW、综合 400kW。