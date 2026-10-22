北汽星钽 5X 预售 24 小时订单突破 17876 台：方盒子 + 华为乾崑 ADS 5 Pro，13.99 万元起

IT之家 10 月 22 日消息，北京越野昨日正式发布“星钽”品牌，首款车型星钽 5X 同步开启预售，13.99 万元起。此次共推出 7 款车型，其中纯电版本是首款搭载华为乾崑智驾 ADS5 Pro 的纯电方盒子车型。

据多位博主今日分享，北汽星钽 5X 预售 24 小时订单突破 17,876 台。

北京越野将星钽 5X 的动力方案概括为“一台方盒子，三种动力”，除插混与纯电外，还提供 2.0T 燃油版（已申报，暂未发布）。这款车型尺寸为 4865×2000×1910mm、轴距 2875mm，选装外挂备胎后车长延伸至 5005mm。

座舱有效高度 1307mm，官方公布的得房率为 88.6%；前排座椅一键放倒可形成 1.75 米贯通平面，二排拓展后达到 1.8 米，座椅放倒后装载容积 2231L。纯电版额外提供 96L 前备箱，与座舱物理隔离，可直接冲洗。

动力和续航需要按工况分开来看。纯电版搭载后置 227kW 电机，匹配 81.9kWh 电池，CLTC 续航 625km，基于 800V 高压平台，30% 至 80% 直流快充时间为 14.5 分钟。插混版由 1.5T 发动机与电机组成，发动机最大功率 105kW，两驱版电机 200kW，四驱版前后双 200kW、综合 400kW。

星钽 5X 智驾版搭载华为乾崑 ADS 5 Pro，采用舱内固态激光雷达方案，激光雷达布置于前风挡后方，车顶无外凸雷达罩。其感知硬件合计 27 颗，包括 11 颗摄像头、1 颗固态激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达与 12 颗超声波雷达。

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