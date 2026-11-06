泊车辅助系统软件存在偏差影响倒车视野，保时捷召回 18274 辆卡宴

IT之家 11 月 6 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，保时捷（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、召回编号 S2026M0136I：自即日起，召回 2017 年 11 月 22 日至 2025 年 5 月 27 日期间生产的 Cayenne（卡宴）系列汽车，共计 18,274 辆。

本次召回范围内的车辆，由于泊车辅助系统软件存在偏差，可能导致后视摄像头的图像不能显示在多媒体屏上，影响驾驶员倒车时的视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托授权经销商，对受影响车辆免费升级泊车辅助系统软件，以消除安全隐患。

二、召回编号 S2026M0137V：自即日起，召回 2024 年 08 月 22 日生产的 911 系列汽车，共计 1 辆。

本次召回范围内的车辆，车轮中央锁止紧固装置可能损坏，导致车轮脱落和转向控制性能下降，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托授权经销商，检查车轮中央锁止紧固装置，必要时更换不符合规格的零件，以消除安全隐患。

本次召回属于 2024 年 11 月 15 日，2024 年 12 月 20 日发布的《保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口 911、718 系列汽车》召回活动的扩大召回。