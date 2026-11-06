曝 OPPO 明年产品策略更聚焦：手机发力阔形态，代号「扶摇」的云台相机将至

IT之家 11 月 6 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文透露，某厂 2027 年的产品策略更聚焦了，手机发力阔形态，AI 和阔形态上应该能做出新东西。从评论区讨论及暗示表情来看，预计指 OPPO。

另外，博主表示，影像也会有新形态产品，代号「扶摇」的云台相机应该快了，内部还挺有信心。

据IT之家此前报道，该博主曾透露，OPPO 的 6.35 英寸阔直板产品线，明年首款新机属于高端旗舰线，后续考虑下放轻薄拍照机。该机是标准 16:9 比例，工程机测试天玑旗舰芯、3D 超声波指纹，屏幕分辨率为 2560*1440p，采用 LIPO 极窄四等边设计，目测边框 1mm±，机身宽度大概是 81mm。

另外，今年 6 月有消息称，OPPO 和 vivo 的手持 Pocket 云台相机将采用 200Mp 1/1.12" 超级大底主摄，有望与哈苏 / 蔡司联名，内置“旗舰级”芯片，支持生态互联，无缝存图修图发图。同时，荣耀的 Robot Phone 手机内置可折叠云台臂 +200Mp 4DoF 云台主摄 + 端侧大模型，与“阿莱”影像联名。