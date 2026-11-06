《星闪短距与具身智能技术需求蓝皮书》正式上线，华为、中兴、鼎桥等参编

IT之家 11 月 6 日消息，国际星闪联盟今日宣布，11 月 6 日，《星闪短距与具身智能技术需求蓝皮书》已在国际星闪联盟官网正式上线。

据介绍，蓝皮书由星闪具身智能 SIG 三十余家核心成员单位（包括中国移动通信有限公司研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、鼎桥技术有限公司等）共同编制，聚焦星闪技术与具身智能的融合发展，梳理行业真实技术需求，构建完整的全栈技术与网络架构，进而为产业共建提供指引。

▲ 《星闪短距与具身智能技术需求蓝皮书》参编单位

蓝皮书明确了星闪三大核心应用场景：单机本体内部互联、多设备协同交互和端‑边‑云协同调度。

▲ 《星闪短距与具身智能技术需求蓝皮书》| 机器人外部通信

国际星闪联盟官方表示，具身智能的浪潮正在重塑无线短距通信的价值坐标。2026 星闪生态创新展期间，智慧机器人工厂、无人智慧零售、具身家政、机器人遥操作等展示，已充分验证了星闪在实时控制与多机协同等维度的工程可靠性。

IT之家附《星闪短距与具身智能技术需求蓝皮书》下载链接如下（可从国际星闪联盟官网首页依次进入「产业生态 — 产业报告」栏目查看）：

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