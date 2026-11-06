全新红旗 H9 轿车定档 11 月 7 日预售，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 + 鸿蒙智舱 HarmonySpace

IT之家 11 月 6 日消息，一汽红旗官方今日宣布，全新红旗 H9 轿车定档 11 月 7 日开启预售。

据介绍，全新红旗 H9 全系标配闭式空气悬架 + iDCS 可变阻尼减振器，拥有百万级全铝底盘，前双横臂 + 后梯形臂独立悬架，同时支持道路预瞄功能，可超前感知前方路况。

新车的空气悬架与闭式压缩机系统调节范围是 65mm、调节速度达 5mm/s，其地形预瞄功能基于摄像头和激光雷达感知，每 10ms 可更新一次路面特征，识别前方路况。

全新红旗 H9 的电控悬架系统支持毫秒级悬架阻尼切换，可提升乘坐舒适性；iDCS 连续阻尼控制系统支持毫秒级动态调节，宽域阻尼可抑制高频颠簸。

另外，新车还有后轮转向系统，支持双向 16° 调节提升车辆灵活度；前双横臂 + 后梯形臂独立悬架可用于缓解路面颠簸冲击，稳住车身姿态。全新红旗 H9 还定制舒适型轮胎，可兼顾节能特性。

参考IT之家此前报道，全新一代红旗 H9 外观设计灵感取自中式宫殿的礼序章法，采用高山飞瀑格栅搭配贯穿式 U 型灯组设计；搭载华为乾崑智驾 ADS 5 + 鸿蒙智舱 HarmonySpace + 红旗自研智能底盘。

新车配备双光路图像级 896 线激光雷达 + 40 颗高感知传感器，宣称 120km/h 时速可稳定识别 120 米外高度 14cm 微小障碍物；高亮像素大灯 + 车身等宽智能光毯，支持电池全域防护、一键隐私模式等。

全新红旗 H9 座舱采用中轴对称环抱式设计，双屏错落排列，并添加了晶石、木纹等元素。新车的鸿蒙座舱 HarmonySpace 将支持 MoLA 架构智能语音助手，同时车内还搭载了专属舒享座椅、HUAWEI SOUND 卓越系列音响系统。

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