字节跳动出售沐瞳科技获市场监管总局批准，交易价格超 60 亿美元

IT之家 11 月 6 日消息，国家市场监督管理总局今日公布 2026 年 10 月 26 日至 11 月 1 日无条件批准经营者集中案件列表。

IT之家注意到，沙特电子游戏控股公司收购沐瞳控股有限公司等两家公司股权案获无条件批准，审结时间为 10 月 29 日。

该批准为中国反垄断审查环节，交易最终交割仍需满足协议约定的其他条件。

此前，字节跳动已与沙特公共投资基金（PIF）旗下 Savvy Games Group 达成最终协议，出售沐瞳科技交易价格超过 60 亿美元（IT之家注：现汇率约合 400.95 亿元人民币）。

沐瞳成立于 2014 年。公司总部位于上海，在新加坡、秘鲁、马来西亚、菲律宾、印尼等地设有分支机构。

字节跳动 2021 年通过其游戏部门“朝夕光年”收购沐瞳，当时估值约 40 亿美元（现汇率约合 267.3 亿元人民币），意在打造国际游戏业务，对标更大型竞争对手。

沐瞳官网显示，旗下产品包括《决胜巅峰 Mobile Legends: Bang Bang》、《潮汐守望者 Watcher of Realms》、《Magic Chess: Go Go》、《银与绯 Silver and Blood》、《发条总动员 Acecraft》、《幻世与冒险 Mobile Legends: Adventure》、《Magic Rush: Heroes》等。

据悉，交易完成后，沐瞳将成为 Savvy 的全资子公司。与此同时，沐瞳的管理结构保持不变，沐瞳仍是一家总部位于上海的公司，张云帆也将继续担任沐瞳 CEO。

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