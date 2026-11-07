Planet AI 邀你“向地球提问”：超 10 年卫星影像变化，一句话就能查

IT之家 11 月 7 日消息，美国卫星数据公司 Planet 于 11 月 5 日推出 Planet AI 应用，结合大语言模型与超过十年的全球卫星影像档案，让用户使用自然语言搜索、观察和分析地球表面的变化。

IT之家附上演示视频如下：

产品目前可通过 ai.planet.com 免费使用，用户登录 Planet Insights 账号后，未来可使用更多高级功能。Planet 强调，所有 AI 结论均以可查看的原始卫星影像为依据，以降低“AI 幻觉”带来的误判风险。用户只需用日常语言描述问题，即可在全球范围内搜索目标地点、追踪其时间变化，并生成对比图或延时影像。

与需要专业 GIS 技能的传统遥感工具不同，Planet AI 采用“地图 + 聊天”界面。用户只需提出诸如“找出某地区新增建设用地”或“追踪某片森林的变化”等问题，AI 会解析需求，在覆盖全球的矢量地图和月度影像拼图中定位相关区域，并呈现可核验的卫星影像结果。

该应用提供三大核心能力：

一是“搜索地球”，通过 AI 理解影像中的视觉特征，在大范围区域内定位目标；

二是“探究变化”，回溯十年以上的历史影像，识别变化发生的时间，并提供并排对比或延时画面；

三是“深度分析”，可自动调用 AI 智能体完成复杂分析，支持上传图像、CSV 等外部资料，并设置趋势追踪和定时报告。

Planet 表示，早期测试者主要将产品用于生态保护、土地管理和环境合规。例如，保护团队可用它监测栖息地、发现非法侵占或火灾风险，并在派出巡护人员前核实毁林预警；合规团队则能按临近水道等条件，在数分钟内筛出需要优先检查的工业场所，而此类工作过去可能需要数天的人工 GIS 排查。

Planet 将这一能力归入其“行星智能”（Planetary Intelligence）战略，即把每日卫星观测与 AI 相结合，近实时地理解地球变化。

业内人士认为，这款产品标志着地球观测从“专业遥感分析”向“自然语言驱动的公共决策工具”演进。若影像覆盖、更新频率和结果可解释性持续提升，农业、灾害响应、城市治理、保险与基础设施管理等领域都可能成为其落地场景。