又一项重要成果，我国牵头制定脑机接口参考架构国际标准正式发布

IT之家 11 月 7 日消息，据央视新闻报道，记者 6 日从国家标准委了解到，一项由我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准近日正式发布，这是我国在脑机接口国际标准化领域取得的又一项重要成果。
报道称，该标准围绕“脑机接口是什么、怎么用、有什么功能、如何实现”四个核心问题，系统梳理了典型实现模式，形成包括概念、应用、功能和实现的完整技术框架。
脑机接口参考架构国际标准起草人潘纲介绍，现在大家对脑机接口的定义，也在逐步地发展过程当中，早期脑机接口概念最主要就是意念的读出，现在经过二三十年的发展，它不单是读出，简单地说，其实是一个信号的读出来，去解读它，进而去调控、干预、影响它，这样形成信号的读出和写入的闭环。
IT之家注意到，标准把脑机接口“怎么用”归纳为五类，包括实时感知人的注意力、疲劳、认知负荷等脑状态，可用于工业作业等安全预警场景。
对于身体严重损伤或者没有办法交流的患者，通过脑机接口来跟外部机器人包括外控的轮椅实现打字、喝水这些日常的功能。脑机接口还可以与康复机器人等结合开展神经康复训练，促进脊髓损伤、卒中等患者运动功能恢复；通过神经反馈等方式帮助健康人开展注意力调节、认知训练等，提升或拓展原有能力；另外，将脑机接口与眼动、语音、手势、肌电等交互方式结合，还能形成更加准确、灵活的多模态人机交互。
潘纲表示，现在脑机接口技术也到了从技术的突破逐步往产业转换的关键阶段。一个厂家是做不了所有的内容的，不同的部件，包括数据的格式都特别不一样，通过这个标准，让大家尽量能够在这个框架下去形成未来的整个产业体系。
报道提到，我国已牵头发布三项脑机接口领域基础的国际标准，分别是术语、用例和参考架构。目前，我国正在牵头制定多项脑机接口国际标准。
延伸阅读
据 ISO 官网信息，此次发布的脑机接口参考架构国际标准编号为 ISO / IEC 27572:2026，全称为《信息技术脑机接口参考架构》，于 2026 年 9 月正式出版，共 18 页，由国际标准化组织（ISO）与国际电工委员会（IEC）下设的 ISO / IEC JTC 1/SC 43（脑机接口分委会）负责制定。ISO / IEC JTC 1/SC 43 于 2022 年 3 月成立，其前身是 JTC 1 第 16 咨询组（AG16），工作范围覆盖信息技术领域的脑机接口标准化，但明确将人体植入物及医疗应用标准排除在外。目前中国是该分委会 13 个参与成员（P 成员）之一。
我国牵头发布的三项脑机接口领域基础国际标准中，术语标准为 ISO / IEC 8663:2025《信息技术脑机接口术语》，由中国医学科学院生物医学工程研究所专家蒲江波担任项目牵头人，我国于 2021 年 3 月提出提案、同年 9 月通过投票立项，先后有美、日、澳等 8 个国家参与，标准共梳理出基本概念、分类、信号、实验、应用等 8 大类 126 个词条；用例标准为 ISO / IEC TR 27599:2025，于 2025 年 5 月发布，共 108 页，收录了医疗健康、工业控制、智能环境等领域的代表性用例。文章中提到的标准起草人潘纲，是浙江大学教授，任职于浙江大学脑机智能全国重点实验室、计算机学院及良渚实验室，长期从事脑机接口、类脑计算等方向的研究。
在国内层面，与之对应的国家标准为 GB/T 47023-2026《信息技术脑机接口参考架构》，由全国信息技术标准化技术委员会（SAC / TC 28）归口，起草单位包括浙江大学、中国电子技术标准化研究院、南湖脑机交叉研究院、天津大学、华为技术有限公司、电子科技大学、中兴通讯等，该标准于 2026 年 1 月 28 日发布、2026 年 8 月 1 日实施。