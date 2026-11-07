又一项重要成果，我国牵头制定脑机接口参考架构国际标准正式发布

IT之家 11 月 7 日消息，据央视新闻报道，记者 6 日从国家标准委了解到，一项由我国牵头制定的脑机接口参考架构国际标准近日正式发布，这是我国在脑机接口国际标准化领域取得的又一项重要成果。

报道称，该标准围绕“脑机接口是什么、怎么用、有什么功能、如何实现”四个核心问题，系统梳理了典型实现模式，形成包括概念、应用、功能和实现的完整技术框架。

脑机接口参考架构国际标准起草人潘纲介绍，现在大家对脑机接口的定义，也在逐步地发展过程当中，早期脑机接口概念最主要就是意念的读出，现在经过二三十年的发展，它不单是读出，简单地说，其实是一个信号的读出来，去解读它，进而去调控、干预、影响它，这样形成信号的读出和写入的闭环。

IT之家注意到，标准把脑机接口“怎么用”归纳为五类，包括实时感知人的注意力、疲劳、认知负荷等脑状态，可用于工业作业等安全预警场景。

对于身体严重损伤或者没有办法交流的患者，通过脑机接口来跟外部机器人包括外控的轮椅实现打字、喝水这些日常的功能。脑机接口还可以与康复机器人等结合开展神经康复训练，促进脊髓损伤、卒中等患者运动功能恢复；通过神经反馈等方式帮助健康人开展注意力调节、认知训练等，提升或拓展原有能力；另外，将脑机接口与眼动、语音、手势、肌电等交互方式结合，还能形成更加准确、灵活的多模态人机交互。

潘纲表示，现在脑机接口技术也到了从技术的突破逐步往产业转换的关键阶段。一个厂家是做不了所有的内容的，不同的部件，包括数据的格式都特别不一样，通过这个标准，让大家尽量能够在这个框架下去形成未来的整个产业体系。

报道提到，我国已牵头发布三项脑机接口领域基础的国际标准，分别是术语、用例和参考架构。目前，我国正在牵头制定多项脑机接口国际标准。