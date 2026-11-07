中国“天宫”空间站将迎首位外籍航天员，巴基斯坦载荷专家确认参加神舟二十四号任务并乘神二十三飞船返回

IT之家 11 月 7 日消息，中国载人航天工程办公室今日宣布，神舟二十四号载人飞行任务将有 1 名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。

这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

任务安排上，这名巴基斯坦载荷专家将在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回地球，而非搭乘其升空时乘坐的神舟二十四号。这意味着神舟二十四号乘组在轨期间将经历一次“交叉返回”：巴基斯坦航天员与神舟二十三号的部分乘员一同离站，其余中国航天员继续驻留。

IT之家注：神舟二十四号预计于 2026 年 11 月底在酒泉卫星发射中心发射，具体日期须以官方发射窗口为准。

据中国载人航天工程办公室介绍，选拔进程可追溯至 2025 年 2 月。中巴两国在伊斯兰堡签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，正式启动巴方航天员选拔。

经过初选、复选、定选三个阶段，2026 年 4 月上旬选出 2 名巴基斯坦预备航天员：穆罕默德 · 齐尚 · 阿里与胡拉姆 · 达乌德。两人均为巴基斯坦空军战机机师，此后在华接受训练，训练内容包括高强度中文强化、航天器系统知识、微重力适应与离心机高过载耐受等科目。

中国首飞航天员、载人航天工程副总设计师杨利伟在 2026 年 10 月表示，两名巴方预备航天员的训练表现“非常优异”，正与中国航天员进行配合训练。最终执行任务的人选从两人中产生，另一人作为备份。

载荷专家与从飞行员中选拔、负责飞船操纵的航天驾驶员不同，载荷专家主要承担空间站有效载荷的操作、管理、维护与维修，以及空间科学实验的开展、数据采集与分析（IT之家注：载荷专家不参与飞船驾驶或空间站平台操控，其职责集中于科学实验与有效载荷管理）。此次巴基斯坦载荷专家在轨期间将重点开展巴方的太空科学实验，不涉及神舟飞船或空间站平台的操作。