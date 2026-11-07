最高爬升 1.45 万米高空：ApusNeo 太阳能无人机已翱翔 80 小时，正冲刺 100 小时续航

IT之家 11 月 7 日消息，科技媒体 New Atlas 昨日（11 月 6 日）发布博文，报道称 UAVOS 公司的 ApusNeo 太阳能无人机正在西班牙富埃特文图拉岛开展长航时测试，本轮连续飞行已超过 80 小时，正向 100 小时目标推进。

UAVOS 公司表示，其 ApusNeo 是首架在欧洲空域飞行高度达到 14,500 米（47,600 英尺）的太阳能飞机，该公司希望利用它来监测野火。

IT之家援引博文介绍，ApusNeo 翼展 18 米，起飞重量最高 47 公斤，加强型可搭载约 3.4 公斤任务载荷。其机翼上的太阳能电池板白天为电机供电，同时给电池充电；入夜后，飞机依靠储存的电能继续飞行，形成昼夜能源循环。

此次长航时测试之前，ApusNeo 已验证高空飞行能力。该机于 10 月 16 日从西班牙富埃特文图拉岛的高空平台与无人机技术中心起飞，持续飞行 29 小时，最高升至约 1.45 万米。今年 9 月，该机还曾分别完成 29 小时和 52 小时的不间断飞行，逐步拓展续航能力。

在用途方面，报道介绍，该机搭载由高分辨率相机和红外传感器组成的观测吊舱，可实时向地面传回图像。其中，红外传感器能够探测热源，为早期发现野火、跟踪火势提供支持。UAVOS 希望将其用于森林火情监测，但正式投入任务的时间尚未明确。