机械革命蛟龙 16 Pro 新增 RTX 5070 + 300Hz 电竞屏配置：R9 8945HX 处理器、16GB 内存 +1TB 固态，12999 元

IT之家 11 月 7 日消息，机械革命昨日宣布为蛟龙 16 Pro 2026 新增了一款采用 AMD R9 8945HX 处理器、16GB 内存、1TB 固态硬盘、RTX 5070 显卡 + 2.5K 300Hz 电竞屏的版本，仅有白色版本，京东首发券后 12999 元。

该机型采用 2026 全新模具，A 面采用航空级铝合金材质，历经多道严谨工序、高精度打磨，并搭配高亮镜面金属 Logo，整机外观偏向纯白电竞风格。

性能方面，该机搭载 AMD 锐龙 9 8945HX 处理器，拥有 16 大核 32 线程，基于 Zen 4 架构，单核主频可达 5.4GHz，L2 + L3 高速缓存最高 80MB。

显卡方面，该机配备 115W 满功耗 GeForce RTX 5070 笔记本 GPU，拥有 8GB GDDR7 显存，GPU AI 算力达 798 TOPS；支持第五代 Tensor Core、第四代 RT Core、DLSS 5 多帧生成、Reflex 2 低延迟技术，以及路径追踪与神经网络渲染。

散热方面，机械革命为其配备冰霜散热 2.0 架构，搭载 3 组高效静音风扇、后出风设计，并采用高导热纳米相变硅脂以提升热交换效率；官方标注双烤性能释放为 200W，静音狂暴模式下噪音约 43dB。

屏幕方面，该机采用 16 英寸 2.5K 电竞屏，支持 2560×1600 分辨率、300Hz 刷新率，亮度 500nits，覆盖 100% DCI-P3 色域，AVG ΔE < 1，出厂校色。

续航方面，机械革命蛟龙 16 Pro 2026 内置 80Wh 大电池，标配 250W 轻量化 SiC 电源适配器，并支持 140W 私有协议 PD 快充与 100W PD 标准协议。

音效方面，该机支持 Nahimic 专业音效，逐台进行频响曲线优化，并支持智能音效调节，可根据游戏、影音、通讯等使用场景自动切换匹配模式。

接口方面，该机后部与两侧提供 Type-C（10Gbps + PD 140W + DP 1.4）、Mini DP 2.1、HDMI 2.1、电源接口、RJ45 网口、USB-A（5Gbps）、3.5mm 二合一音频接口以及肯辛通防盗锁孔等。

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