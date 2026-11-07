国内首个科技法学院在雄安新区成立，聚焦人工智能、自动驾驶等

IT之家 11 月 7 日消息，据央视新闻报道，今天（11 月 7 日），国内首个科技法学院 —— 北京科技大学科技法学院在雄安新区成立。

IT之家从报道获悉，学院内设知识产权、科技法、科技政策、法学基础 4 个教学科研机构，与研究生招生分步推进。初期设置工法复合知识产权本科专业，专业硕士培养也将逐步布局雄安。

科技法学院未来规划逐步建成百人左右的高水平师资队伍，主干专业教师中具有产业实战经历者不低于 50%。科技法学院聚焦人工智能、自动驾驶、新材料、绿色低碳冶金、空天信息、关键矿产等战略技术与未来产业，推动法学与材料、冶金、矿业、计算机等优势学科深度交叉融合，着力培养“科技＋法律”复合型人才。

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在科技法学院成立之前，北京科技大学文法学院已设有知识产权研究中心，并已形成知识产权本科、硕士、博士“本硕博”衔接的培养体系，文法学院院长毛昊教授担任知识产权学科带头人。知识产权是法学门类下法学类的本科专业，专业代码为 030102T，学制四年，授予法学学士学位，主要课程包括《专利法》《商标法》《著作权法》《知识产权国际保护》等。

除科技法学院外，北京科技大学此前已于 2026 年 7 月在雄安举行科技商学院成立仪式。此外，2026 年 7 月，由河钢集团等参与共建的雄安未来材料产业创新研究院也在雄安成立。