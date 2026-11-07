鸿蒙智行发布 10 月车主用车报告，单月辅助驾驶里程突破 11.14 亿公里

IT之家 11 月 7 日消息，鸿蒙智行官方昨晚发布了 10 月车主用车报告。其中提到，智慧选网功能生效 2468 万次，智慧语音助手被唤醒次数突破 3.38 亿次，平均每秒呼唤小艺 126 次。

IT之家注意到，这份报告还提到，鸿蒙智行 10 月辅助驾驶里程突破了 11.14 亿公里、辅助驾驶活跃用户占比 95.83%，其中高速领航辅助里程 7.16 亿公里、城区领航辅助里程 3.98 亿公里。

鸿蒙智行官方本月初还宣布，2026 年 10 月交付 33537 台，全系成交均价超 40 万元，累计交付突破 160 万台，持续刷新中国新势力品牌累计交付达成速度纪录。

延伸阅读

报告对辅助驾驶活跃用户占比的统计口径作出了说明：该比例是指 1 个月内使用过华为乾崑智驾 ADS 功能的用户数量，除以同周期内车辆行驶里程大于 0 的用户数量。

除辅助驾驶里程外，这份 10 月报告还披露了多项数据：月度避免可能的碰撞 20.98 万次，累计避免可能的碰撞 529.26 万次；车位到车位使用次数 1399.81 万次，辅助泊车使用次数 5761 万次，离车泊入辅助使用次数 1221 万次。

华为智能汽车解决方案 BU 于 2026 年 11 月 3 日发布的华为乾崑 10 月安全出行报告显示，其累计辅助驾驶里程超 172.7 亿公里，辅助驾驶月活用户占比 95.2%。

作为对比，华为乾崑 2026 年 10 月 8 日发布的 9 月安全出行报告显示，其累计辅助驾驶里程 157.85 亿公里、月度辅助驾驶里程 10.8 亿公里、辅助驾驶月活用户占比 94.6%。

另据鸿蒙智行 2026 年 7 月 8 日发布的 2026 年车主用车半年报告，其上半年辅助驾驶里程为 42.51 亿公里，同比增长 154.61%；辅助驾驶活跃用户达 121.03 万人，用户占比 97.86%。

文中提到的智慧选网功能基于华为 HiFIN 智能天线技术，其集成最多 15 根天线，支持双卡智能选网，依托华为全球 10 亿 + IoT 设备构建的云端通信地图和通信大数据，可智能选择最优网络连接。

公开数据显示，鸿蒙智行 2026 年 10 月交付新车 3.35 万辆，同比下降 50.84%，环比下降 10.54%。