碰撞前 10 米辅助驾驶消失，网传高速追尾事故引发热议

IT之家 10 月 6 日消息，据第一财经日报今日报道，近日在沪昆高速安顺段，一名司机在高速上使用“导航辅助驾驶”（NOA）行车，但却在临近前方大货车约 10 米位置时，遭遇 NOA 突然退出交由驾驶人接管，而此时车速为 120km/h。

司机直呼：“与前车尾部仅约 10 米的距离，根本来不及制动。”最终，小车直接追尾撞上了大货车。

今日午间，“碰撞前 10 米辅助驾驶消失”话题登上微博热搜。第一财经日报表示，去年，某车辆在高速公路行驶过程中提示注意障碍物后约 1 秒转由驾驶员接管，但接管后不足 10 秒即发生碰撞。近年来，类似的事件已发生不下 10 起，引起大众广泛关注。

IT之家提醒：目前消费者能够购买到的车辆所配备的智驾功能，均属于 L2 级及以下的辅助驾驶。也就是说，现在市场上销售的汽车所搭载的“智能驾驶”功能，对驾驶人来说承担的是“助手”功能，只是分担开车压力，无法像人一样，应对所有复杂多变的交通场景。

根据《汽车驾驶自动化分级标准》，目前我国汽车智能驾驶共分为六个级别：L0 为应急辅助；L1 为部分驾驶辅助；L2 为组合驾驶辅助；L3 为有条件自动驾驶；L4 为高度自动驾驶；L5 才是完全自动驾驶。驾驶人在开车的时候使用了“智能驾驶”，如果注意力分散或关注与驾驶不相关的活动，一旦发生事故，将可能面临民事赔偿、行政处罚及刑事追责三重法律风险。

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