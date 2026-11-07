印度生产、走向世界，本田首款全球纯电 SUV 定名 Honda Alpha

IT之家 11 月 7 日消息，当地时间 6 日，本田公布了下一代纯电 SUV 的正式名称：Honda Alpha。新车定于 2026 年 12 月 2 日在印度全球首发，今后将全部由印度工厂生产。

本田汽车印度公司本周公布了新车名称、发布日期和生产计划，同时展示了专为下一代纯电车型重新设计的品牌标识。至于技术参数、售价以及其他市场的上市时间，本田尚未透露。

印度不仅承担 Honda Alpha 的全球首发任务，也是新车的首个上市市场，以及面向全球市场的生产基地。据外媒 motor1 报道，该车将是本田首款全球纯电 SUV。

本田汽车印度公司总裁兼 CEO 柳泽俊之认为，Honda Alpha 标志着本田在印度推进电动化的重要转折。“Honda Alpha 体现了我们的目标：将先进的纯电出行技术带给印度消费者，同时保留本田引以为傲的品质、可靠性和驾驶乐趣。”

柳泽俊之还将其与本田整体电动化战略联系起来：“印度未来将成为 Honda Alpha 的全球生产基地，这是本田电动化转型的重要一步，也体现了我们对印度市场的坚定承诺。”

据IT之家了解，Honda Alpha 还将成为本田在印度销售的首款使用新版 H 标识的量产车。Alpha 的命名同样有其含义。这个名字来自希腊字母表的首个字母，本田称其象征着消费者生活的新起点。

新车与此前在日本移动出行展亮相的 Honda 0 α 概念车密切关联，此次公布的预告图，也与 Honda 0 α 概念车的侧面轮廓十分接近。

▲ Honda 0 α

目前，本田尚未公布 Honda Alpha 的电池容量、续航里程和售价，印度以外市场的上市时间也没有确定。新车将出口至哪些国家，同样没有消息，具体配置和性能参数也是个谜。