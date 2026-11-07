推入式基站更方便：友望云朵 Max 洗地机 2599 → 499 元官方直降新低

友望云朵 Max 洗地机官方定价 2599 元，今日按下方步骤下单，仅需 499 元即可入手：
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宝贝详情页领西安消费券 20% 政府补贴（目前支持部分地区领用），下单时选择“以旧换新” → 旧品可选择“小家电 → 数据线 / 其他生活电器”（环保回收无需回收旧品），立减 270 元；
下单前咨询客服备注，晒单再返至高 806 元（实付金额≥1300 元，返现 806 元；实付金额＜1300 元，返现金额 = 实付金额-499 元）。
* 此外还可在商品价格下方参与“家享卡任务返”活动，支持买 3000 返 40 元、买 5000 返 120 元…… 买 60000 返 3200 元等。
本次天猫官旗支持 3 期免息 +7 天无理由退换，2 年整机质保。
关于晒单返现
此款主打推入基站式设计，机器直接推入基站，无需拎起沉重机身，不让一滴污水留在外面。
支持 180° 躺平，可清扫低矮床底桌底。
配备毛发防缠绕系统，不缠齿梳，毛发再多也不缠绕
清污一体水箱，2 次麻烦 1 次解决。
三向沿边，前、左、右沿边，清洁不留死角。
电机采用 IPX6 级防水设计，电机、地刷盖板、滚刷、吸污口均可直接用水冲洗，不用费力手擦，保养更方便。
官方参数
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