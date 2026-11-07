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推入式基站更方便：友望云朵 Max 洗地机 2599 → 499 元官方直降新低

2026/11/7 16:15:48 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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友望云朵 Max 洗地机官方定价 2599 元，今日按下方步骤下单，仅需 499 元即可入手：

  • 88VIP 需先领 1500-180 元消费券，然后膨胀至 1800-220 元（非 88VIP 前往领券中心可领取不定额消费券，也可膨胀至类似的额度）；

  • 官方立减 15% 省 390 元 + 点击下方卡片可领 88.36 元淘礼金红包（每日 10~24 点可领）；

  • 宝贝详情页领西安消费券 20% 政府补贴（目前支持部分地区领用），下单时选择“以旧换新” → 旧品可选择“小家电 → 数据线 / 其他生活电器”（环保回收无需回收旧品），立减 270 元；

  • 下单前咨询客服备注，晒单再返至高 806 元（实付金额≥1300 元，返现 806 元；实付金额＜1300 元，返现金额 = 实付金额-499 元）。

  • * 此外还可在商品价格下方参与“家享卡任务返”活动，支持买 3000 返 40 元、买 5000 返 120 元…… 买 60000 返 3200 元等。

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本次天猫官旗支持 3 期免息 +7 天无理由退换，2 年整机质保。

关于晒单返现

此款主打推入基站式设计，机器直接推入基站，无需拎起沉重机身，不让一滴污水留在外面。

支持 180° 躺平，可清扫低矮床底桌底。

配备毛发防缠绕系统，不缠齿梳，毛发再多也不缠绕

清污一体水箱，2 次麻烦 1 次解决。

三向沿边，前、左、右沿边，清洁不留死角。

电机采用 IPX6 级防水设计，电机、地刷盖板、滚刷、吸污口均可直接用水冲洗，不用费力手擦，保养更方便。

官方参数

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

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关键词：洗地机

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