张艺谋谈 AI 冲击电影行业：AI 短视频产值已到几百亿，是很大的挑战

IT之家 11 月 7 日消息，据电影频道融媒体中心报道，第 39 届中国电影金鸡奖金鸡・国际电影节展对话在厦门开讲，张艺谋以主嘉宾身份分享了自己对 AI 冲击电影行业的看法。

张艺谋称，AI 短视频产值已到几百亿，大量的人看，那还进电影院吗？他坦言，这其实是一个很大的挑战，自己也不知道未来（比如五年、十年之后），当 AI 技术到了全面超越我们（人类）的时候该怎么办。

他寄语年轻导演做好自己，学习、积累、进步，用积极的生活态度，讲自己心中的故事，将自己心中最有感情、体会最深的初心。他表示，这可能是我们唯一能做的。

据IT之家昨日报道，11 月 5 日，国家广播电视总局相关负责人在京重申，关于真人微短剧与 AI 微短剧的关系，总局的态度十分明确：扶持真人剧，规范 AI 剧。

当日举行的 2026 中国广播电视精品创作大会微短剧论坛上，这位负责人表示，对微短剧而言，AI 带来的不只是创作环节的降本增效，更是生产方式、产业形态、发展逻辑的系统性变革。从剧本创作到拍摄制作，从传播分发到出海运营，全链条都在重塑，新的创作模式、新的产业生态正在孕育，全行业要善于把握、善于运用，让 AI 当好精品创作的帮手、创新发展的引擎。

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