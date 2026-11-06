广电总局重申：扶持真人微短剧，规范 AI 微短剧

IT之家 11 月 6 日消息，据新华社报道，11 月 5 日，国家广播电视总局相关负责人在京重申，关于真人微短剧与 AI 微短剧的关系，总局的态度十分明确：扶持真人剧，规范 AI 剧。

当日举行的 2026 中国广播电视精品创作大会微短剧论坛上，这位负责人表示，对微短剧而言，AI 带来的不只是创作环节的降本增效，更是生产方式、产业形态、发展逻辑的系统性变革。从剧本创作到拍摄制作，从传播分发到出海运营，全链条都在重塑，新的创作模式、新的产业生态正在孕育，全行业要善于把握、善于运用，让 AI 当好精品创作的帮手、创新发展的引擎。

“技术本身没有价值观，有价值观的，是使用技术的人。”该负责人说，深度伪造、侵权搬运、以假乱真，损害的不仅是作品，更是整个行业的信誉；必须统筹发展和安全，既发挥其所长，又规范其所短，始终坚持智能向善、趋利避害，筑牢底线、划清边界，决不能让劣币驱逐良币。

这位负责人称，AI 能生成画面，不能生成生活；能辅助创作，不能完全代替思考。微短剧的灵魂，终究来自人的情感、人的创造。要坚持以人为本，让技术服务于人，而不是让人被技术裹挟。

“扶持真人剧，就是坚定人的创造、人的情感、人的表演在微短剧中的主体地位，在资金、算法、评优上给予实实在在的支持；规范 AI 剧，不是不发展，而是要稳量提质，必须把握好 AI 的边界，版权底线、伦理底线必须守住。”他说。

该负责人表示，各平台必须压实主体责任，坚决落实“凡播必审、全量人审”，把好上线关口；切实优化算法，坚决纠治诱导沉迷的机制设计。总局对 AI 洗稿、盗版翻拍、未经授权使用肖像声音等侵权行为将持续加大打击力度。

IT之家注意到，广电总局今年 9 月公布数据，全国微短剧用户已超 8 亿，2025 年市场规模突破千亿元。今年前 8 个月，上线微短剧 43 万部，是去年全年的 13 倍，其中 AI 剧占比超九成，主要是人工智能技术在微短剧创作中得以广泛应用。AI 技术为微短剧降本增效、创新表达打开了新空间，同时也带来权益保护、内容质量等新挑战。

关于真人微短剧与 AI 微短剧的关系，广电总局网络视听节目管理司负责人曾在 9 月 17 日举行的国新办发布会上表示：