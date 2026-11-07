日本纯电动汽车新车年销量首次突破 10 万辆，明年起补贴金额将下调

IT之家 11 月 7 日消息，据共同社报道，日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会 6 日公布的统计资料显示，2026 年的日本国内纯电动汽车（EV）新车年销量首次突破了 10 万辆。
统计资料显示，1 至 10 月的累计销量为 111,876 辆，政府通过补贴刺激需求的政策推高了销量。其中乘用车 EV 销量（不含微型车）为 95,614 辆，微型车为 16,262 辆。
据悉，购买 EV 时，政府最多提供 130 万日元（IT之家注：现汇率约合 54,878 元人民币）补贴。鉴于销售势头良好，预计最快在 12 月内结束对现行补贴的受理。明年 1 月起补贴金额将下调。
延伸阅读
日本经济产业省已于 2026 年 10 月 21 日公布 CEV（清洁能源汽车导入促进补助金）补贴额的调整方案，自 2027 年 1 月 1 日起对新注册为新车的车辆适用新补贴额。
调整后补贴上限为：登记车 EV 从 125 万日元降至 75 万日元，轻型 EV 从 55 万日元降至 44 万日元，插电式混合动力车（PHV）从 80 万日元降至 48 万日元，燃料电池车（FCV）从 145 万日元降至 87 万日元（均不含绿色钢材采用计划等 GX 加算额）。
日本政府此前已提出到 2035 年停售燃油新车（乘用车）的目标，是其 2050 年实现净零排放计划的一部分。