日本纯电动汽车新车年销量首次突破 10 万辆，明年起补贴金额将下调

IT之家 11 月 7 日消息，据共同社报道，日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会 6 日公布的统计资料显示，2026 年的日本国内纯电动汽车（EV）新车年销量首次突破了 10 万辆。

统计资料显示，1 至 10 月的累计销量为 111,876 辆，政府通过补贴刺激需求的政策推高了销量。其中乘用车 EV 销量（不含微型车）为 95,614 辆，微型车为 16,262 辆。

据悉，购买 EV 时，政府最多提供 130 万日元（IT之家注：现汇率约合 54,878 元人民币）补贴。鉴于销售势头良好，预计最快在 12 月内结束对现行补贴的受理。明年 1 月起补贴金额将下调。