前三季度我国智能网联汽车召回超 2000 万辆，被督促调查召回占比超七成

IT之家 10 月 22 日消息，据第一财经报道，国家市场监督管理总局质量发展局二级巡视员李常青今日在世界智能网联汽车大会上表示，我国汽车召回制度实施以来，累计实施汽车召回 3200 余次、涉及车辆超过 1.2 亿辆，其中受调查影响召回占比过半，充分彰显了监管部门主动发现风险、推动企业消除隐患的能力。

今年 1 至 9 月，我国实施智能网联汽车召回 617 次、涉及车辆 2039.38 万辆，通过加大缺陷调查、开展行政约谈、现场调查和技术交流，督促调查召回 1452.68 万辆，占召回总数量的 71.23%。

李常青表示，鼓励企业在前沿技术上攀登高峰，更要把安全优先原则嵌入研发、验证、迭代全流程，杜绝牺牲安全性换取上市速度的短视行为，坚决防止追求热点、缺少场景验证的“激进式创新”上车。企业要严格履行事故报告和缺陷召回义务，严禁瞒报、漏报，绝不能让未经充分验证的产品匆忙上路。

据每日经济新闻报道，9 月 19 日，国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心工业品所所长肖凌云在 2026 中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上透露，我国 2025 年召回的车辆中，有一半是企业主动召回。

真正能够召回的企业是好的企业、优秀的企业。真正主动去召回的企业，也是质量能够走向优先的企业。

肖凌云表示，今年 8 月 21 日，中国市场召回了接近 800 万辆车，都是一些新技术带来的一些安全缺陷。“召回监管制度对推动我国汽车质量安全水平的提升，发挥了很好的作用。”肖凌云称。

据IT之家此前报道，8 月 21 日，因车内应急机械拉手不易识别和操作，特斯拉、零跑、吉利等 9 大厂商宣布召回车辆。