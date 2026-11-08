B 社陶德回应《上古卷轴 6：哨兵》是否独占 XBOX：现在评论还为时过早

IT之家 11 月 8 日消息，贝塞斯达（Bethesda）最近终于公布了《上古卷轴 6：哨兵》游戏，至少公布了副标题。但玩家们如今仍然好奇：这款游戏是否会成为微软 XBOX 独占？

最近几年，XBOX 的独占游戏政策发生了猛烈变革，先是菲尔 · 斯宾塞将 XBOX 的独占属性几乎消除，《极限竞速：地平线》和《光环》等游戏相继登陆 PlayStation 平台；阿莎 · 夏尔马上位后重新强调了独占策略，让《战争机器：事变日》成为主机端 XBOX 独占。

因此，《上古卷轴 6：哨兵城》最终是否会登陆 PlayStation，还是会继续作为 XBOX 主机独占游戏，目前仍存在不确定性。

IT之家注意到，贝塞斯达 CEO 陶德 · 霍华德在接受科技媒体 Windows Central 采访时，回应了这个问题。他的答案只有短短几个字：“现在评论还为时过早。”

这种模棱两可的回应意味着，《上古卷轴 6》登陆 PlayStation 平台的可能性仍未被排除。目前，XBOX 和 PlayStation 玩家都只能继续等待贝塞斯达给出更加明确的答复。但我们可以确定的是，本作已经是贝塞斯达的首要开发项目。