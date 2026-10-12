爱好者打造《星空》太空飞船“无缝降落”模组：穿越大气层全程实时运算、可自由调整视角

IT之家 10 月 12 日消息，Bethesda 于 2023 年推出开放世界太空探索游戏《星空（Starfield）》，但游戏中太空飞船起降过程采用动画过渡的设计一直饱受批评。近日一名丹麦爱好者 Frederik Wessberg Is A Nerd 利用游戏内部数据，成功打造出了目前效果最好的“无缝降落”模组。

参考 Frederik Wessberg Is A Nerd 发布的演示视频，画面完整呈现了太空飞船穿过大气层并最终降落的过程，船体还会因大气摩擦产生火焰效果，整个过程均为实时运算，玩家可以自由调整视角。

作者在视频简介中介绍了这项技术的实现原理。他发现，《星空》的游戏引擎为各个星球准备了相当详尽的数据，包括完整的地表地图、大气参数和天体轨道信息等。

基于相应数据，作者修改了游戏的 3D 渲染管线，使太空飞船降落时能够同时调用星球大气层与地表的 3D 信息，并据此生成一整套实时 3D 场景。同时还为游戏加入了真正的体积云，飞船穿越云层时，可能遭遇闪电、冰雹等天气现象，大气散射呈现的颜色也会根据星球特征发生变化。

这一方案解决了此前部分 Mod 仅通过混合贴图模拟无缝起降时容易出现的贴图错误、画面闪烁等问题。由于直接调用游戏内部的星球地表数据，飞船从高空逐渐接近地面时，地表景物和地貌细节能够随着距离缩短逐步显现，减少了画面失真，让整个过程更加接近真实的行星着陆体验。

作者对《星空》开发团队在游戏内部准备了如此丰富的原始数据感到惊讶，称其堪称一款“真正的”太空模拟器，同时遗憾这些精细的技术内容并未通过游戏原本的设计充分呈现给玩家。

目前，这款 Mod 仍处于调整阶段。作者表示，待开发完成后，将免费发布至 Nexus Mods，供玩家下载使用，为期待无缝起降体验的《星空》玩家提供新的选择。