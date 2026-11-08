索尼 PS Plus 推出新福利：订阅可获得 YouTube Premium 试用资格或硬件产品折扣，玩家并不买账

IT之家 11 月 8 日消息，索尼近期为 PlayStation Plus 订阅服务推出新福利，包含 YouTube Premium 试用资格或硬件产品折扣等。部分玩家对此并不热情，因为领取福利有许多限制。

IT之家了解到，这项优惠已在德国、法国和英国开启，三个档位的 PS Plus 均能享受，具体包括免费试用 YouTube Premium 三个月/免费试用 Calm Premium 两个月，以及 Sony Pictures Core 电影消费额度或部分硬件产品折扣，购买 DualSense 手柄等可以享受优惠。

对海外用户来说，最具吸引力的福利可能是 YouTube Premium 会员试用资格。但这项优惠仅面向新用户开放，用户此前不能订阅过相关服务，也不能试用过相关优惠。且必须提供一种支付方式，如果没有在试用期结束前取消订阅，就会自动转为付费订阅。

硬件折扣虽然看起来不错，但实际上并没有多少用户会在官方商城买东西，其他零售商通常能提供更具竞争力的折扣。至于玩家是否会愿意在游戏之余使用 Calm Premium 冥想服务，也确实值得怀疑。

部分玩家在 Reddit 论坛上表示，PS Plus 新增福利更像是在为付费服务做广告，而不是真正为会员提供额外价值，他们更希望索尼能直接降低订阅价格。