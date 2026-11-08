曝 ChatGPT 突现封号风波，200 美元 Pro 用户也遭殃

北京时间 11 月 8 日，近日多名用户在 Reddit 及 OpenAI 官方开发者社区反映，自己的 ChatGPT 账号突然遭到停用，其中包括每月订阅费用为 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,338 元人民币）的 Pro 用户。部分用户表示，账号被封前没有收到任何通知，长期积累的聊天记录和工作资料也因此无法访问。

11 月 7 日，一名用户在 OpenAI 官方开发者社区发帖称，自己的 ChatGPT Pro 账号当天突然被停用，系统显示错误代码“account_deactivated”，但没有收到任何预警或封禁通知邮件。

该用户表示，自己不仅是 ChatGPT Pro 订阅用户，还加入了 OpenAI 的网络安全相关访问计划，账号启用了需要实体安全密钥验证的高级安全设置。他怀疑，封号可能与自己近期通过不同地区的 VPN 节点访问 ChatGPT 和 Codex 有关。不过，这只是用户个人的推测。

OpenAI Support 账号随后在帖子下作出回复，表示由于涉及具体账号信息，无法在公开社区论坛处理账号停用申诉。用户应通过封禁通知邮件中的链接提出申诉；如果没有收到邮件，可以通过官方申诉表单或帮助中心联系客服。该回复并未解释该用户账号被封的具体原因。

Reddit 平台上也出现了类似投诉。11 月 7 日，一名 ChatGPT Pro 用户发帖表示，自己的付费账号突然被停用，收到的理由是账号涉嫌与另一个此前被关闭的账号存在关联。但该用户否认自己拥有或使用过其他账号，并称提交申诉约一小时后就收到了维持封禁决定的回复。

另有用户反映，账号遭到永久停用后，申诉未能成功，原本保存在 ChatGPT 中的笔记、日记等资料也无法继续访问。此前，Reddit 已有用户发帖汇集近期的账号封禁案例，涉及不同类型的使用政策争议。

对于账号封禁，OpenAI 官方帮助中心列出了多种可能原因，包括违反使用政策、绕过安全或访问限制、不当共享账号及 API 密钥、账号安全异常，以及未完成必要的身份验证等。

地区访问限制也是 OpenAI 明确列出的风险之一。根据官方说明，从不受支持的国家或地区访问 ChatGPT 或 OpenAI API，可能导致账号被封禁或暂停。不过，使用不同地区的 VPN 节点并不必然意味着违反地区访问限制，目前尚不能确定相关用户是否因此遭到封禁。

截至发稿，OpenAI 尚未就近期用户集中反映的账号停用问题公布统一解释，也未披露具体受影响人数。现有案例无法证明这些账号属于同一次集中封禁行动，是否存在误封仍有待进一步确认。