OpenAI CFO 弗莱尔：今年美国中期选举不会影响公司的 IPO 计划

IT之家 11 月 7 日消息，OpenAI CFO 莎拉 · 弗莱尔认为，尽管 2026 年美国中期选举改变了国会的政治格局，但公司的 IPO 计划并未受到影响。

当地时间 6 日，弗莱尔接受 CNBC 直播采访时说：“你看，我们拿着管理者的薪水，就是要应对各种可能出现的情况。我不认为有什么事情对我们产生了重大影响。”

此次，弗莱尔重申了 OpenAI 计划争取明年上市的目标。与此同时，外界也在关注 OpenAI 的主要竞争对手 Anthropic 是否会继续推进 IPO。

据IT之家了解，美国民主党在此次中期选举中取得数十年罕见的大胜，不仅夺回国会控制权，还将在新的一年以明显的席位优势掌控国会。州长方面，民主党候选人凭借限制新建数据中心开发的竞选承诺，赢得了原本由共和党掌握的得克萨斯州、佐治亚州和俄亥俄州州长职位。

弗莱尔披露，OpenAI 不会停止投资大型数据中心。公司试图将这些设施重新定义为“算力园区”，而数据中心的建设对 OpenAI 和整个 AI 行业的未来都至关重要。“对于中期选举，我需要继续考虑的是，如何通过持续投资来满足客户需求。我们早就开始与各大超大规模云服务商建立合作关系，今后也需要继续融资。”

当地时间 5 日，OpenAI 公布了其所述的“负责任的 AI 基础设施新标准”，承诺全额承担自身用电和必要的电网升级费用，除少数特殊情况外，不再要求公职人员签署保密协议，同时公开预计创造的就业岗位数量。

弗莱尔透露，OpenAI 当前经营状况良好，第三季度营收增长 70%，企业业务销售额翻番。对于 IPO，弗莱尔还提到，自己期待 OpenAI 上市的一个原因，是上市符合公司让所有人都能享有人工智能的使命。“我个人非常希望让尽可能多的人分享我们创造的经济价值。为什么只有机构才能享有这些收益？”