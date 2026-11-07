OpenAI 窃听案进入抗辩阶段：被告拒不认罪，若定罪最高监禁五年

北京时间 11 月 7 日，据《华尔街日报》报道，沙特公民阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞 (Abdulrahman Alfozan) 被指控在 OpenAI 一间限制进入的会议室内安装窃听设备。当地时间周五，他在旧金山联邦法院出庭，对相关指控表示不认罪。

周五，阿尔福赞参加了美国联邦治安法官的提审听证会。他的律师戴维 ·W· 里兹 (David W. Rizk) 表示，其当事人对检方提出的唯一一项指控拒不认罪。该罪名为截取口头通信内容，最高可判处 5 年监禁，并处以 25 万美元罚款。

阿尔福赞目前被联邦执法部门羁押，下一次出庭时间将是 11 月 17 日。

阿尔福赞被指控在今年 9 月 28 日前后，将一块拇指大小的电路板和麦克风用卫生纸包裹，藏入 OpenAI 办公室一间高管会议室壁挂电视的后方。当时，他即将离开美国。

自 2025 年 7 月起，他一直在 OpenAI 产品团队任职，直到今年 10 月被解雇。同一天，他也遭到逮捕并被起诉。

检方此前指控称，阿尔福赞曾为自己、妻子和刚出生不久的儿子预订了 10 月 12 日从旧金山经伊斯坦布尔飞往沙特的单程机票。检方表示，阿尔福赞被捕后不久，他的妻子和儿子在没有他的情况下离开了美国。

检方还称，妻子和孩子的单程机票最初由沙特政府支付，但原定航班后来被取消。根据检方提交的文件，随后，一名沙特军方人员为两人重新预订了飞往卡塔尔的另一趟单程航班，而且这次预订的是商务舱。

阿尔福赞的律师辩称，那名军方人员是其妻子的姐夫 (或妹夫)，并称她离开是因为签证问题。阿尔福赞的律师此前表示，她计划返回美国支持丈夫。

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