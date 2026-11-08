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512G 超级补贴后 2748 元：华为 Mate 70 Air 国补再降价，双卡双扬多摄大电池

2026/11/8 17:15:25 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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‏华为 Mate 70 Air 2025 年 12 月开售，12GB + 512GB 定价 4699 元，采用麒麟 9020B 芯片。

今日京东 PLUS 超级补贴后直降至 2748 元，支持 12 期免息，折合每月仅需约 229 元：

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产品KV

Mate 70 Air 为双卡双待双通（实体卡），即两张 SIM 卡同时待机，能够同时接通而互不干扰。

Air 与标准版主要区别如下：

华为 Mate 70 上市价 5599 元起

重量 203g，6.7 寸屏（第二代昆仑玻璃），5300 mAh + 66W 有线快充 + 50W 无线充电，USB 3.1 Gen 1。

四摄：50MP 主摄 + 12MP 潜望式长焦 + 40MP 超广角 + 1.5MP 多光谱，前置 13MP。

华为 Mate 70 Air 上市价 4199 元起

重量 208g，7 寸屏（第一代昆仑玻璃），6500mAh + 66W 有线快充，不支持无线充电，USB 2.0。

四摄：50MP 主摄 + 12MP 长焦 + 8MP 超广角 + 1.5MP 多光谱，前置 10.7MP。

华为 Mate 70 Air 实现了 6.6mm 的纤薄机身与 208g 的轻盈重量，配合 81.5 毫米的机身宽度，带来了超乎想象的舒适握持感。‏

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‏配备 6500mAh 大容量电池，并支持 66W 华为超级快充‏‏，‏‏轻松满足全天候的高频使用需求。

在散热架构上，‏‏华为‏‏Mate 70 Air 首次引入了全框 VC 配合台阶焊的散热架构。这一创新架构确保了即便在长时间运行大型游戏或高清视频录制时，机身依然能保持高效散热，实现了性能的持久稳定释放。‏

2

‏‏搭载了一块 7 英寸的超大直屏，并采用了行业少有的 18.8:9“黄金比例”设计。‏

大屏

‏华为‏‏Mate 70 Air 屏占比高达 94.1%，配合 4000nit‏‏s‏‏的动态峰值亮度，无论是在室内暗光环境还是户外强光下，画面细节均清晰生动。‏

‏在影音方面，华为 Mate 70 Air 成为行业首款获得菁彩视听 Audio & HDR Vivid 认证的手机，搭配对称立体双扬声器，提供了极强的环绕音效。‏

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‏对于高频使用场景，这块大屏的优势显而易见：在移动办公或阅读场景下，7 英寸的竖屏状态比普通屏幕能多显示 2 列文字或 3 行内容，大幅减少了用户的频繁翻页操作。‏

‏在浏览小红书等图文平台时，图片的显示面积显著提升，信息获取更高效。对于漫画爱好者而言，阅读时可以实现全屏显示，画面更完整，冲击力更强。

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影像方面，华为 Mate 70 Air 后置搭载：

  • 5000 万像素 1/1.3" 超感光大底主摄（F1.8 光圈，OIS 光学防抖）

  • 1200 万像素 RYYB 长焦防抖镜头（F2.4 光圈，OIS 光学防抖）

  • 800 万像素超广角微距镜头（F2.2 光圈）

  • 150 万多光谱通道红枫原色摄像头

该机前置 1070 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈）。

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