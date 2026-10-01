华为 Mate 90 手机发布：麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，5999 元起

IT之家 10 月 1 日消息，在今日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为 Mate 90 手机正式发布，售价 5999 元起：

12GB+256GB：售价 5999 元

12GB+512GB：售价 6999 元

12GB+1TB：售价 8499 元

华为 Mate 90 手机有晶格绿、晶格粉、零度白、曜石黑四种颜色可选，配备 6.75 英寸直屏；支持 IP68 级防尘抗水（6 米）、IP69 级抗高温高压喷水。

华为 Mate 90 手机搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，相比 Mate 80 手机搭载的麒麟 9020，CPU 提升 13%、GPU 提升 54%、NPU 提升 13%，整机性能提升 27%。

麒麟 9030 芯片支持 FFRT 软硬协同调度，图片加载速度提升 100%；拥有移动安全处理器 MSP，支持后量子密码算法，可抗未来量子攻击。

IT之家附华为 Mate 90 手机后置影像系统如下：

第三代红枫原色摄像头：色彩准确度提升 37%

主摄：5000 万像素、F1.4-F4.0 连续可变光圈、OIS 光学防抖、1/1.56 英寸、RYYB

长焦：5000 万像素、F2.2 光圈、OIS 光学防抖、RYYB，4 倍光学变焦、8 倍光学品质变焦

超广角：4000 万像素、F2.2 光圈、RYYB

华为 Mate 90 手机支持直播模式，可一键开播，自动免打扰并网络加速；支持商品 / 主播智能识别，前置智能对焦，焦点可自动切换。

华为 Mate 90 手机搭载 HarmonyOS 7 系统，支持小艺帮记、小艺触发式 AI、小艺应用助手等 AI 功能；鸿蒙星河互联支持远程华为分享和跨系统连接。

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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