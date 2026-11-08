首发 999 → 788 元：酷派 COOL X Wide 阔直板手机今日开售，搭载联发科曦力 G99 芯片

酷派首款阔直板手机 Cool X Wide 今日正式开售，8GB+128GB 版本 999 元，8GB+256GB 版本 1199 元，12GB+256GB 版本 1399 元。

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这款新机搭载 6.38 英寸 16:10 屏幕，仅 720x1158 分辨率，还支持 90Hz 刷新率；有鎏白、岩黑、嫣红三种配色可选，机身尺寸为 150.3×94.5×8.95mm，后置 5000 万像素摄像头。

这款手机采用联发科曦力 G99 处理器，搭配 LPDDR4X 内存与 UFS 2.2 闪存，至高 12GB+256GB 存储，此外支持最大 256GB TF 卡扩展；电池容量 4600mAh。IT之家附参数如下：

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