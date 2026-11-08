Epic 喜加一：游戏《GMH - Good Morning Human》免费领

IT之家 11 月 8 日消息，由独立游戏团队 W-9000 Studio 开发的复古风格竞速动作游戏《GMH - Good Morning Human》目前正在 Epic 游戏商品开启限时免费“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 11 月 9 日 7:00 前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/good-morning-human-6d0b45）。

本作采用 Synthwave（合成波）风格，以高速竞速和障碍闯关为主要玩法，剧情讲述了一款名为“W-9000”的超级 AI 成功统治人类后，因生活过于无聊，决定挑选部分人类奴隶，强迫他们参与自己设计的一系列致命游戏挑战。

本作提供战役模式和竞速模式，还拥有考验玩家极限操作能力的无尽模式、隐藏小游戏，以及支持自定义关卡和背景音乐播放列表的编辑器功能。

游戏图赏：

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。