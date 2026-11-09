铭瑄计划本月推出英特尔 Panther Lake、Wildcat Lake 平台 MoDT 主板，面向 NAS 应用

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IT之家 11 月 9 日消息，据 Wccftech 报道，铭瑄现已公布 SK-PTLNAS 和 SK-WCLAIO NAS 主板的完整规格。这两款主板分别搭载英特尔 Panther Lake、Wildcat Lake 平台，采用 MoDT 架构，计划本月上市，价格尚未公布。
IT之家从原报道获悉，SK-PTLNAS 最高可选英特尔酷睿 Ultra 9 386H 处理器，拥有 16 核 CPU 和 4 个 Xe3 GPU 核心，基础功耗 25W，最高睿频功耗可达 80W。配备 2 个 SO-DIMM 插槽，最高支持 128GB DDR5-7200 内存。
同时，该主板提供 5 个 M.2 SSD 插槽和 3 个 Mini SAS 接口。并配备 1 个 PCIe 5.0 x8 插槽、1 个 10GbE 以太网、1 个 2.5GbE 以太网、2 个 1GbE 以太网，以及 2 个雷电 4 接口。
SK-WCLAIO 则搭载酷睿 7 350 处理器，拥有 2 个性能核心及 4 个低功耗能效核心，集成 2 个 Xe3 GPU 核心。配备 1 个 DDR5-6400 SO-DIMM 插槽，最高支持 48GB 内存。此外还提供 1TB 板载 UFS 3.1 存储和 4 个 M.2 SSD 插槽。